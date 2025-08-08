Работа по наращиванию потенциала американской противоракетной обороны (ПРО) набирает обороты на фоне недавних заявлений о тотальной модернизации и наращивании численности связанных с этим сил и средств. Сухопутные войска США вот-вот опубликуют многолетнюю стратегию развития войсковой ПВО, которая должна вписаться в амбициозный "Золотой купол" президента Дональда Трампа. И хотя окончательного понимания, как и за счет чего его выстраивать, пока нет, промышленность уже приступила к поискам решений

Так, в погоне за многомиллиардными контрактами, связанными с разработкой компонентов новой американской экосистемы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"), корпорация Lockheed Martin заявила, что способна взять на себя создание одного из ключевых из них. Речь о средствах космического базирования для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

Руководитель департамента по работе над перспективными программами корпорации Аманда Паунд заявила журналистам 4 августа, что сейчас в компании рассматривают сразу несколько идей того, какими должны быть космические перехватчики. Среди них, например, спутники, оснащенные лазерами, или орбитальные аппараты, способные в нужный момент "пикировать" на ракеты и сбивать их с курса методом непосредственного столкновения.

"Наша цель — к 2028 году запустить на орбиту демонстратор космического перехватчика, — сказала Паунд во время пресс-тура на предприятие Lockheed Martin в Хантсвилле (шт. Алабама). Ее слова привел портал Defense One. — У нас есть для этого все возможности".

Идея создать спутники, способные сбивать баллистические ракеты, сама по себе не нова. Как напомнили в Defense One, Военно-воздушные силы США еще в 1960-е годы предложили концепцию перехвата таких вооружений на разгонном участке траектории полета, которая получила название BAMBI (BAllistic Missile Boost Intercept). В 1963 году, однако, инициативу свернули из финансовых соображений.

В 1980-е администрация президента Рональда Рейгана вернулась к этой идее и запустила так называемую Стратегическую оборонную инициативу (Strategic Defense Initiative, SDI), неофициально известную как "Звездные войны". Концепция средств перехвата космического базирования в рамках SDI была названа Brilliant Pebbles ("Бриллиантовая галька"). Она представляла собой группировку спутников, каждый из которых был носителем небольших боеприпасов, призванных атаковать баллистические ракеты противника в зоне действия и тем самым уничтожать их.

Однако и эта инициатива в 1994 году прекратила существование. С тех пор, как заметили в Defense One, Россия и Китай разработали и приняли на вооружение сверхманевренные гиперзвуковые ракеты, которые практически невозможно перехватить имеющимися сегодня средствами и технологиями. США ощутили угрозу, какой еще не было в этом мире, и решили "освежить" старые идеи насчет космических перехватчиков уже в рамках Golden Dome.

Примечательно, что одним из ключевых участников программы по разработке Brilliant Pebbles при Рейгане была фирма Martin Marietta — та самая, которая, слившись с корпорацией Lockheed в 1995 году, образовала нынешнюю Lockheed Martin. Однако, как указали в Defense One, даже несмотря на свою историю и уже опыт, в этой области корпорацию ожидает жесткая конкуренция с более молодыми и амбициозными компаниями.

В первую очередь речь о SpaceX, которую, несмотря на недавние разногласия между ее владельцем Илоном Маском и Дональдом Трампом, по-прежнему считают главным кандидатом на победу в главном тендере по Golden Dome. Однако Lockheed Martin не намерена сдаваться без боя.

Во всяком случае, как подчеркнули топ-менеджеры корпорации в беседе с журналистами, именно их компания играет одну из наиболее ключевых ролей в обеспечении Соединенных Штатов средствами противовоздушной и противоракетной обороны: комплексами THAAD, противоракетами PAC-3, NGI (Next-Generation Interceptor), спутниками слежения за ракетными пусками и т.д. По заявлению корпорации, одними лишь спутниками-перехватчиками Golden Dome в любом случае не обойдется.

Кроме того, представители компании упомянули о завершении создания специализированного хаба, где будут проверяться и тестироваться новейшие концепции в области космической ПРО как Lockheed Martin, так и ее менее заметных разработчиков. "Думаю, что с учетом даже тех цифр, о которых идет речь [применительно к программе Golden Dome], [при ее реализации] понадобится больше, чем один самый главный и самый крупный [подрядчик], — резюмировала Паунд. — Могут потребоваться многие из нас, а вместе с нами и вся остальная промышленность".

Призвать всех к "Маяку"

Говоря о новом испытательном хабе корпорации, директор по стратегическому и коммерческому развитию кластера вертолетной техники и спецоборудования Lockheed Martin Тэд Беккерт пояснил, что объект появился на территории центра инноваций компании в Саффолке (шт. Вирджиния) и получил неофициальное название Lighthouse ("Маяк"). По его словам, работа там уже идет. Прежде всего она направлена на прототипирование комплексной системы командования и управления всеми звеньями будущей экосистемы ПВО-ПРО, которая обеспечивала бы применение нужных типов вооружений по подходящим целям.

Идея, по словам Беккерта, в том, чтобы интегрировать в инфраструктуру Golden Dome все имеющиеся на сегодня средства ПВО-ПРО сухопутного, воздушного, морского и космического базирования, чтобы они работали еще слаженнее и эффективнее. "Когда нужно объединить все это в систему, это трудноразрешимая проблема. Но когда вам нужно расширить эту систему до масштабов государства и далее за его пределы, это уже самое большое испытание и вызов, которое когда-либо преодолевалось в сфере [систем] командования и управления, — заявил представитель Lockheed Martin. — Такого еще никто не делал".

Как напомнил еженедельник Defense News, создателем аналогичной системы для текущей инфраструктуры американской ПРО — C2BMC (Command Control Battle Management and Communications) — является именно Lockheed Martin. Впервые она была развернута в 2004 году и с тех пор постоянно модернизируется.

Однако, по утверждению Беккерта, применительно к Golden Dome решений одной лишь Lockheed Martin уже недостаточно. Поэтому двери "Маяка" будут открыты для всей остальной промышленности. Это будет пространство для коллаборации между компаниями, которые смогут свободно обмениваться там идеями, собственными разработками и искать способы их совмещения в обстановке высокого уровня секретности.

По текущим планам американской администрации, на экосистему средств ПВО-ПРО Golden Dome планируется потратить около $175 млрд. Готова она должна быть через два с половиной года.

При этом у чиновников США до сих пор нет конкретного представления о том, как именно ее выстраивать и с помощью чего. Отдельный вопрос касается космических средств перехвата — наиболее амбициозный из всех планируемых компонентов Golden Dome.

Замглавы штаба Космических сил США генерал Майкл Гетлейн, которого Трамп в конце мая лично назначил ответственным за реализацию этой инициативы, не так давно заявил прессе, что более подробные инструкции по Golden Dome в адрес предприятий промышленности будут составлены в течение 60 дней. Тогда, как ожидается, и станет ясно, чего именно Пентагон и Белый дом хотят от оборонщиков.

Противоракетные амбиции

Между тем Сухопутные войска (СВ) США готовятся к публикации своей новой стратегии развития национальной ПВО-ПРО до 2040 года, которая должна увидеть свет в октябре. В те же дни, что и пресс-тур Lockheed Martin, в Хантсвилле состоялась профильная конференция, на которой глава командования космической и ракетной обороны генерал-лейтенант Шон Гейни поделился с журналистами тем, что именно будет обозначено в этом документе. По его словам, в последний раз СВ издавали подобную стратегию в 2018 году. Рассчитана она была до 2028 года, а ее основной целью было улучшение структурной организации соответствующих подразделений и соединений.

Нынешняя стратегия, как ожидается, должна предложить пути и способы противодействия новым угрозам, которые дали о себе знать в ходе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Она также должна учесть развертывание в США Golden Dome.

Один из аспектов новой стратегии, как указал Гейни, будет отражать то, каким образом и с помощью чего подразделения войсковой ПВО теперь будут выполнять боевые задачи, как комбинировать средства непосредственного поражения целей с системами радиоэлектронной борьбы, оружием направленной энергии, каковы новые наступательные и оборонительные тактики и какую роль в этом всем могут сыграть автономные системы и искусственный интеллект (ИИ).

Более пристальное внимание планируется уделить и командной составляющей. По заявлению генерала, теперь каждое подразделение ПВО и ПРО СВ должно быть подключено к комплексной системе боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System), которая как раз и создавалась с целью объединения всех разрозненных сил и средств, призванных выполнять одну и ту же задачу, но фактически не способных взаимодействовать.

В числе новых тактик, которые будут внедряться в войска, Гейни упомянул так называемый перехват ракеты с умом, принцип которого — нейтрализовать угрозу еще до того, как она стартует с земли. А учитывая, что ракетные удары все больше приобретают массированный характер, возникает множество дополнительных факторов, которые необходимо брать в расчет, чтобы противодействие было успешным. "Мы не можем больше подходить к этому, как раньше <...>, — отметил военачальник. — Перехват ракет — один из самых важных разделов в этой стратегии, на повсеместном внедрении которого мы настаиваем".

Немаловажную роль в отражении массированных ракетных ударов должен сыграть и ИИ, призванный снижать рабочую нагрузку на боевые расчеты. Американские чиновники и ранее заявляли, что он станет неотъемлемой частью национальной ПРО, и в особенности Golden Dome, поскольку эффективная защита огромных территорий попросту невозможна усилиями одних лишь военных и приданных им вооружений.

При этом важность последних все же не исключается. Согласно плану, озвученному Гейни, в течение следующих восьми лет СВ США собираются нарастить численность сил и средств ПВО-ПРО в своем составе на 30%. Сделать это планируется в первую очередь за счет формирования четырех дополнительных дивизионов зенитных ракетных комплексов Patriot, в распоряжение которых поступит недавно разработанная радиолокационная станция LTAMDS (Lower-Tier Air-and-Missile Defense Sensor). В начальное серийное производство ее запустили этой весной.

В 2023 году озвучивались планы довести общее количество дивизионов Patriot до 16, однако сейчас ожидается, что их будет 18 плюс еще один сводный дивизион ПВО-ПРО на базе в Гуаме, который помимо Patriot и LTAMDS, интегрированных в IBCM, должен также получить системы IFPC (Indirect Fire Protection Capability), представляющие собой некое подобие израильского комплекса Iron Dome.

Что касается последнего, то, по словам Гейни, в составе американской войсковой ПВО должно появиться пять дивизионов IFPC, а также еще семь батарей по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Разместить их — опять же по опыту украинского и ближневосточного конфликтов — планируется прежде всего вдоль американских границ. "Мы берем тот огромный опыт, который получаем в полях, [учитываем] преимущества, которые дают ИИ и [другие] существующие современные технологии, и в то же время не забываем о прописных истинах, памятуя о том, что количество говорит само за себя", — подытожил генерал.

Константин Алыш