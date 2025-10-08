МЭР планирует добавить новые направления в классификатор креативных индустрий

В частности, речь идет о виртуальной реальности и дизайне игр, сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует добавить в классификатор креативных индустрий новые направления, в том числе по виртуальной реальности и дизайну игр. Об этом в интервью ТАСС в преддверии форума "Креативный код. Россия" сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Сейчас это понятие (креативных индустрий - прим. ТАСС) закреплено в нашем законодательстве, и условно его можно разделить на три блока, подчеркнула Илюшникова.

Первый - непосредственно креативные индустрии: например, дизайн, медиа, IT, архитектура, где творчество является основой продукта. Сейчас перечень включает 51 код по 16 творческим индустриям. Но Минэкономразвития работает над его дополнением. "В классификатор могут войти новые перспективные направления - такие, как разработка решений в сфере дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), создание цифрового искусства и NFT, детализация деятельности в дизайне игр, деятельность стриминговых сервисов, промышленного и иного дизайна", - отметила она.

По словам замминистра, второй блок - это сопутствующие отрасли, например, специализированное образование, издательское дело, книжная розница, арт-мерчандайзинг, креативные пространства. Они обеспечивают инфраструктуру всем необходимым для распространения креативных продуктов, а также кадрами, оборудованием, материалами.

Третий блок - креативная составляющая традиционных отраслей. Например, промышленный дизайн, агро-брендинг, digital-трансформация производств, где творческие решения интегрированы в бизнес-процессы, туристическая отрасль, которая вбирает в себя большую часть креативных индустрий, констатировала Илюшникова.

"Очевидно, что креативные элементы есть практически во всех отраслях, и они повышают ценность и качество продукта, его узнаваемость", - заключила замминистра экономического развития.