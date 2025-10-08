Интервью

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова: креативная экономика — мягкая сила

Россия ставит перед собой задачу существенно нарастить вклад креативного сектора в экономику страны, который к 2030 году должен достичь 6% ВВП с 4,1% в настоящее время. О развитии креативной экономики в стране, новых направлениях в индустрии, а также региональном развитии данного направления в интервью ТАСС в преддверии форума "Креативный код. Россия" рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Илюшникова © "Мой бизнес"

— Татьяна Александровна, креативная экономика стала центральной темой целой серии осенних форумов. Чем объясняется этот повышенный интерес и каковы основные ожидания от данной серии мероприятий?

— Мы наблюдаем значительный интерес к теме креативных индустрий, который, на наш взгляд, обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, креативная экономика утвердилась как полноценный, значимый сектор, чей вклад уже сопоставим с традиционными отраслями — уже 4,1% ВВП страны. Аналогично, например, доле сельского хозяйства или строительства. За последние семь лет креативный сектор рос в 4 раза быстрее экономики в целом. При этом ее потенциал роста далеко не исчерпан. Во-вторых, не так давно мы закрепили это понятие на законодательном уровне, и сейчас крайне важна выработка единых подходов и терминологии для эффективного развития. Это позволит сформировать комплексную государственную стратегию, которая не только будет учитывать наработки и предложения самих представителей креативного сектора, но и станет рабочим инструментом, где будут аккумулированы действенные механизмы поддержки отрасли. И, наконец, перед нами стоит амбициозная национальная цель, поставленная президентом России, — существенно увеличить вклад креативного сектора в экономику страны. Это комплексная задача, включающая создание благоприятных условий ведения бизнеса, возможностей роста компаний, внедрение целевых инструментов финансирования. Наконец, креативная экономика — это еще и мягкая сила — экспорт товаров, услуг и ценностей через бренды, включая цифровые платформы, продукты и контент, формирование культурного лица страны, усиление ее узнаваемости.

Достичь этих целей возможно только через постоянный диалог и совместную работу государства, экспертного и предпринимательского сообщества. Именно для этого и необходимы такие площадки, как осенние форумы.

Если говорить конкретно о недавних мероприятиях, то 25–27 сентября в Москве успешно прошла Российская креативная неделя, организованная АНО "Креативная экономика". Эта организация по праву считается одним из первопроходцев в развитии креативных индустрий в России. И на прошедшем форуме были заложены важные визионерские подходы и смысловые основы для дальнейшего развития отрасли.

Впереди нас ожидает еще два форума в Санкт-Петербурге.

— Что будет обсуждаться на форумах в Санкт-Петербурге?

— Санкт-Петербург станет важной площадкой для продолжения этой работы. Прежде всего хотелось бы отметить форум "Креативный код. Россия", который пройдет 9–10 октября в "Лахта Центре". Это совместное мероприятие Минэкономразвития России и ПАО "Газпром". Если Российская креативная неделя в Москве была сфокусирована на выработке стратегических подходов и обсуждении трендов, то ключевая задача петербургского форума — их практическая реализация. Мы будем говорить о переводе идей в конкретные действия и проекты.

Особое внимание уделим работе с региональными командами, поскольку для многих субъектов развитие креативных индустрий — это новое направление, требующее выработки понятных и эффективных механизмов. Еще один важный фокус — меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который составляет основу креативного сектора. Мы планируем детально обсудить существующие и новые программы роста.

Читайте также

Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики

Коммуникация на форуме будет выстроена по нескольким ключевым трекам: это диалог между регулятором и регионами, взаимодействие регионов с бизнесом, а также кооперация крупных и малых предприятий. Мы рассматриваем этот форум как потенциально ежегодную площадку для такой содержательной работы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пройдет Международная конференция RICS (Российские международные креативные сезоны) под эгидой Агентства стратегических инициатив. Ее фокус будет смещен на международную повестку и раскрытие экспортного потенциала российских креативных компаний, обмен опытом с иностранными коллегами.

Ожидаем, что вся серия осенних мероприятий позволит консолидировать усилия всех сторон и даст практический импульс для достижения наших стратегических целей в области креативной экономики.

— Давайте поговорим о развитии креативной экономики в общем. Прошло полгода, как принят закон о развитии креативных индустрий, в котором Минэкономразвития России обозначен как регулятор. Это новое направление для вас и для министерства. Что удалось за это время?

— Сама по себе творческая, созидательная деятельность является ровесницей человеческой цивилизации — она не новая. Новой она стала как вид экономической деятельности в правовом поле.

Вы же сами знаете, искусство наскальной живописи, изящная работа древних гончаров, выступления музыкантов при дворах правителей — все это ее великолепные исторические проявления.

Однако существует фундаментальное различие между творчеством как актом самовыражения и креативной экономикой как структурированной экономической системой. Креативная экономика рождается там, где результат интеллектуального или художественного труда обретает рыночную стоимость, где возникает система экономических отношений — купли-продажи, обмена, лицензирования. Ключевым элементом здесь является именно устойчивая монетизация, превращающая произведение в продукт, а творческую деятельность — в индустрию.

В этом контексте появление самого термина и структурированное оформление этого сектора экономики — явление действительно новое для всей мировой экономической повестки. Для России же знаковым рубежом, бесспорно, стало принятие в прошлом году федерального закона о креативных индустриях, который заложил прочную законодательную основу для защиты прав, поддержки предпринимательства и развития этого многообещающего сектора.

Конечно, обсуждение развития креативных индустрий началось раньше — шесть лет назад об этом заговорил наш президент. Был принят соответствующий указ, впервые прошла первая Российская креативная неделя.

Сейчас это понятие закреплено в нашем законодательстве, и условно его можно разделить на три блока.

Читайте также

Эксперт Стародубцев: музыка должна рассматриваться как часть креативной экономики

Первый — непосредственно креативные индустрии: например, дизайн, медиа, IT, архитектура, где творчество является основой продукта. Сейчас перечень включает 51 код по 16 творческим индустриям. Но Минэкономразвития России работает над его дополнением. В классификатор могут войти новые перспективные направления, такие как разработка решений в сфере дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), создание цифрового искусства и NFT, детализация деятельности в дизайне игр, деятельность стриминговых сервисов, промышленного и иного дизайна.

Второй — сопутствующие отрасли: например, специализированное образование, издательское дело, книжная розница, арт-мерчандайзинг, креативные пространства. Они обеспечивают инфраструктуру для распространения креативных продуктов, а также всем необходимым: кадрами, оборудованием, материалами.

Третий — креативная составляющая традиционных отраслей. Например, промышленный дизайн, агробрендинг, digital-трансформация производств, где творческие решения интегрированы в бизнес-процессы, туристическая отрасль, которая вбирает в себя большую часть креативных индустрий.

Очевидно, что креативные элементы есть практически во всех отраслях, и они повышают ценность и качество продукта, его узнаваемость.

— На какой стадии находится развитие креативной экономики сейчас?

— На сегодняшний день креативная экономика демонстрирует уверенный и органичный рост, подтверждающий высокий потенциал в структуре современной экономики России. По данным Росстата, по итогам 2024 года валовая добавленная стоимость (ВДС) креативных индустрий составила 7,5 трлн рублей. И что особенно важно — эта доля продолжает расти, причем не за счет исключительно государственной поддержки или регулирования, а как естественный ответ на спрос и трансформации в потребительском и предпринимательском поведении. Также в этом году провели модельные расчеты ВДС в разрезе регионов. Мы видим значительную дифференциацию. Эта же тенденция справедлива и для отдельных индустрий — пять отраслей дают 15% ВДС. Бурно появляются и развиваются новые отрасли на основе IT и искусственного интеллекта, VR и других передовых технологий.

Вклад креативной экономики в ВВП находится на уровне 4,1%, а цель — достичь 6% к 2030 году. 390 тыс. компаний (из них 130 тыс. юрлиц и 260 тыс. ИП) охватывают креативные индустрии.

Дополнительно мы провели аналитическое сопоставление видов экономической деятельности, относящихся к креативной сфере, с данными о малом и среднем предпринимательстве. Результаты показали: в зависимости от региона от 70 до 80% субъектов креативной экономики относятся к категории МСП. Это подтверждает, что креативный сектор — в значительной степени предпринимательская среда, гибкая, динамичная, инновационная по своей природе.

Также совместно с Росстатом мы впервые посчитали валовую добавленную стоимость креативной экономики в региональном разрезе. По методике расчета ВДС креативной экономики субъектов используются сведения о деятельности организаций, о численности и заработной плате работников, а также о выпуске товаров и услуг, промежуточном потреблении и валовой добавленной стоимости, разрабатываемые по отраслям экономики в рамках расчета ВРП.

80% выручки компаний сектора сосредоточено в 10 регионах страны. В тройку лидеров по доле валовой добавленной стоимости креативной экономики в валовом региональном продукте входят Москва — 10,1%, Санкт-Петербург — 4,6%, Новосибирская область — 4,2%. Опыт и успешные практики регионов-лидеров могут стать ориентиром для регионов-новичков, таким образом будет выстраиваться единая система регулирования и поддержки креативного сектора по всей стране.

Мы проанализировали отраслевое развитие креативной экономики. 75% добавленной стоимости креативной экономики в России создают пять направлений. Это IT, реклама, гастрономия, исполнительские искусства и архитектура.

В дальнейшем планируем продолжить проводить такие исследования, так как они дают возможность увидеть текущую ситуацию и точки роста.

— Какую роль выполняет Минэкономразвития России в развитии креативной экономики?

— Минэкономразвития России играет координирующую и системообразующую роль в регулировании креативной экономики страны. Эта функция закреплена за нами в соответствии с положениями федерального закона "О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ". Особенностью модели управления является наличие, с одной стороны, множества отраслевых ведомств, с другой стороны — регионы. Важно подчеркнуть, что, исполняя новые полномочия, министерство не подменяет отраслевых регуляторов. Напротив, мы обеспечиваем единство подходов, формируем нормативную и институциональную базу, создаем условия для эффективной межведомственной и межуровневой кооперации.

В нашу компетенцию входит выработка сквозных принципов государственной поддержки: определение ключевых понятий, разработка моделей функционирования кластеров и систем реестров, а также поддержка внедрения этих механизмов на региональном уровне. По сути, речь идет о создании архитектуры, которая позволит креативным индустриям развиваться как полноправному сегменту экономики, в том числе по логике национальных проектов.

В долгосрочной перспективе цель Минэкономразвития — обеспечить устойчивость и институциональную зрелость креативного сектора, создать для него понятные и стабильные правила игры.

— На каких площадках еще обсуждается сегодня развитие креативных индустрий?

— Развитие креативных индустрий сегодня является предметом внимания сразу нескольких ключевых экспертных и институциональных площадок. Это подтверждает высокий интерес к теме со стороны как государства, так и профессионального сообщества.

Значимую роль играет АНО "Креативная экономика". Во многом они были первопроходцами по этому направлению, сейчас организация объединяет экспертов, предпринимателей и представителей власти для выработки предложений по системной поддержке сектора.

Читайте также

Вклад креативной экономики в ВВП по итогам 2024 года составил 4%

Развитие креативной экономики находится в поле деятельности Совета Федерации и сенатора Инны Святенко, а также комитета Государственной думы по экономической политике. При комитете создан экспертный совет. Активно темой креативной экономики занимаются депутаты Максим Топилин и Денис Кравченко.

Отдельно стоит отметить деятельность рабочей группы Государственного совета по направлению "Креативные индустрии", которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эта площадка позволяет выстраивать стратегическое взаимодействие между федеральным центром и регионами.

Одной из наиболее активно действующих структур в этом направлении является также Агентство стратегических инициатив (АСИ), последовательно поддерживающее развитие креативной экономики и выступающее площадкой для диалога с представителями индустрии и регионов. В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина будет создан отдельный совет по развитию креативных индустрий.

Именно эти площадки сегодня являются наиболее активными и профессионально ориентированными контрагентами в вопросах выработки эффективных механизмов поддержки и регулирования креативных индустрий.

— Какую роль креативная экономика может сыграть в развитии региональных экономик?

— Креативные индустрии обладают уникальным потенциалом стать драйвером устойчивого экономического роста регионов — особенно тех, чья экономика исторически не опирается на сырьевые ресурсы или присутствие крупных корпоративных налогоплательщиков.

В основе креативной экономики лежит высокая добавленная стоимость, формируемая за счет интеллектуального и культурного капитала — будь то IT-сектор (29,6% от ВДС креативных индустрий), индустрия дизайна (1,2%), архитектура (7,8%), мода (0,2%), медиа (4,9%), новые формы искусства или смежные сервисы. Это тот путь, по которому пошли многие развитые экономики, делая ставку не только на физические ресурсы, но и на человеческий потенциал. Для российских регионов это реальный шанс диверсифицировать экономику с относительно небольшими вложениями и развивать направления, основанные на знаниях, таланте и самобытности.

Креативная экономика сегодня становится важным драйвером развития регионов, поскольку именно она позволяет формировать и продвигать уникальные локальные бренды, основанные на культурной самобытности и традициях территорий. Уже более 300 российских брендов получили статус с географическим указанием или наименованием места происхождения, что повышает их узнаваемость, усиливает экономический потенциал регионов. Кроме того, креативные индустрии напрямую способствуют развитию внутреннего туризма: только в 2024 году россияне совершили 92 млн поездок по стране, что на 18% больше, чем годом ранее, — и во многом это результат того, что регионы становятся все более привлекательными и узнаваемыми благодаря креативным инициативам.

Кроме того, креативная экономика играет важную социальную роль. Она формирует привлекательную городскую и культурную среду, дает молодежи возможность реализовываться профессионально, не покидая родной регион. Мы видим растущий интерес к этому направлению со стороны нового поколения. 41% занятых в креативных индустриях моложе 35 лет, а 70% имеют высшее образование. Для них важна не только материальная составляющая, но и возможность самореализации, осмысленности труда, участия в преобразовании среды вокруг себя.

— Как Министерство экономического развития России помогает регионам в развитии креативной экономики и какие задачи перед ними стоят?

— Поддержка регионов в формировании современной и эффективной политики в сфере креативных индустрий — одно из ключевых направлений нашей работы. Министерство стремится не просто координировать усилия на федеральном уровне, но и помочь регионам в выстраивании системы поддержки и развития креативной экономики, предоставляя им необходимые нормативные, методические и аналитические инструменты. Эту работу мы выстраиваем поэтапно.

Для начала в регионах должны быть приняты региональные нормативные акты, которые обеспечат правовую определенность и создадут базу для системной работы в сфере креативных индустрий. Важно, чтобы были зафиксированы понятия, критерии, подходы к поддержке. Для ускорения работы в этом направлении Минэкономразвития России направило регионам модельные нормативно-правовые акты, разработанные с учетом опыта пилотных регионов.

Далее регионам предстоит определить устойчивую управленческую модель — сформировать ответственные структуры, назначить кураторов, встроить повестку креативной экономики в существующую архитектуру экономического блока. Только 48 регионов имеют опорные организации для развития креативных индустрий. Это позволит не просто администрировать процессы, а стратегически развивать сектор. Для этого Минэкономразвития России разработаны методические рекомендации, в которых представлена логика построения системы управления креативной экономикой. Они включают обязательные и дополнительные элементы, что дает возможность адаптировать модель под региональные особенности.

Читайте также

В Москве утвердили ключевые проекты для поддержки креативных индустрий

Третий шаг — необходимо приступить к развертыванию региональных реестров субъектов креативной экономики. Это основа для адресной поддержки, аналитики и межведомственного взаимодействия. Мы определили прототип для федерального реестра субъектов креативных индустрий — им станет уже действующий реестр социально ориентированных НКО (СОНКО). Это позволит оптимизировать затраты, избежать избыточного администрирования и в максимально сжатые сроки обеспечить запуск инструмента к 2026 году.

Также Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок систематизирует информацию о мерах поддержки для субъектов креативных индустрий. Единая база будет содержать информацию как о региональных, так и федеральных мерах поддержки креативной экономики. В перспективе каталог будет регулярно актуализироваться. Данная мера обеспечит доступность информации для предпринимателей. Так как большинство креативных компаний относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, мы интегрировали центры "Мой бизнес" в работу с креативными индустриями. Сейчас действуют более 400 филиалов в 88 регионах. Здесь предприниматели могут получить консультационную, образовательную, имущественную, финансовую и другую поддержку.

Также планируем запустить рейтинг регионов по развитию креативной экономики. Это необходимо не только для конкуренции, но и для того, чтобы регион понимал, в какой точке развития он находится относительно других субъектов, а для нас это инструмент выявления лучших практик и лучших управленческих решений на местах.

Отдельно отмечу, что министерство регулярно проводит рабочие совещания с регионами, на которых обсуждаются практические вопросы, лучшие кейсы и возникающие вызовы. Это создает пространство для обмена опытом и уточнения подходов.

— Как обстоят дела с развитием креативных индустрий у крупного бизнеса?

— Безусловно, вклад крупного бизнеса в развитие креативных индустрий трудно переоценить. Во многих компаниях действуют специализированные дочерние общества в сфере цифровизации, PR, медиа. При этом и внутри самих корпораций создается креативный продукт, формирующий добавленную стоимость, — будь то развитие брендов, создание уникальных сервисов или новых форматов взаимодействия с клиентами. Наконец, крупный бизнес активно поддерживает культурные инициативы и специальные программы, которые становятся точками роста для целой отрасли. Именно поэтому наш форум мы проводим в партнерстве с "Газпромом", понимая стратегическую важность объединения усилий государства и крупнейших игроков рынка для развития креативной экономики.

— В настоящий момент одна из наиболее актуальных проблем экономики в целом — кадровый дефицит. Как обстоят с этим дела в креативных индустриях?

— 75 тыс. специалистов необходимо привлекать ежегодно для роста креативной экономики. Мы разрабатываем системные инструменты, и по этому направлению тоже. Они ориентированы на разную аудиторию. Минэкономразвития России плотно находится во взаимодействии с учреждениями высшего образования, например с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана. В настоящий момент Минэкономразвития России прорабатывает интеграцию модулей по креативным индустриям в основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры. Например, "Информационные системы и технологии", "Программная инженерия", "Туризм".

Также планируем встроить отдельные треки во Всероссийскую студенческую олимпиаду "Я — профессионал". Мероприятие работает как мощный социальный лифт для талантливых студентов, как система кадрового обеспечения для бизнеса и как драйвер повышения качества образования для всей креативной индустрии. Она соединяет образование, таланты и рынок труда в единую эффективную экосистему.

Еще одна мера, ориентированная на студентов, — программа "Стартап как диплом". Это возможность для выпускников защитить выпускные квалификационные работы в формате стартапа по креативным специальностям.

И, конечно, планируем реализацию программы повышения квалификации "Управление в сфере креативных индустрий" для представителей органов региональной власти и бизнеса.

— Вам, Минэкономразвития, доверили креативную экономику. А вы сами креативные?

— Развитие креативной экономики невозможно без погружения в ее ценности, и Минэкономразвития России активно взаимодействует с различными сферами креативных индустрий. Это проявляется и в применении дизайнерских решений при создании документов, и в работе с собственными товарными знаками, как, например, в программе "Мама-предприниматель". Мы также вовлечены в PR-индустрию, ведя корпоративные сайты и социальные сети.

Если бы я классифицировала нашу деятельность по предложенной ранее градации, я бы отнесла ее к традиционной, однако с существенной и важной креативной составляющей.