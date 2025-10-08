Мишустин осмотрел агропромышленную выставку "Золотая осень"

После посещения экспозиции председатель правительства выступит на пленарном заседании по теме "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК"

Редакция сайта ТАСС

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел 27-ю Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень", посвященную цифровизации аграрного сектора, передает корреспондент ТАСС.

После посещения экспозиции председатель правительства выступит на пленарном заседании по теме "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК".

Мишустин также вручит государственные награды работникам агропрома.

В мероприятиях вместе с главой кабмина принимают участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

О выставке

Агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК России. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

В 2025 году 27-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в период с 8 по 11 октября. В 2025 году ее центральной темой является цифровизация аграрного сектора.

Выставка традиционно развернута на площадке Тимирязев Центра. На экспозиции представлены достижения регионов, а также крупнейших производителей удобрений, сельхозтехники, оборудования и других современных решений для АПК, племенных хозяйств и агропредприятий.

В зоне "Цифровизация" можно больше узнать о государственных и частных информационных системах, а также различных цифровых решениях для бизнеса, которые помогают автоматизировать процессы и повышать эффективность предприятий.

Центральным событием деловой программы является пленарное заседание, которое в этом году посвящено цифровизации как инструменту повышения производительности АПК. Также в рамках мероприятия проходят десятки круглых столов и панельных дискуссий, охватывающие ключевые направления развития отрасли: от растениеводства и мелиорации до экспорта продукции АПК и аграрного образования.

Впервые на выставке запланирован молодежный трек, который является открытой площадкой для обучения и обмена опытом. Также на полях "Золотой осени" проходит форум "Женщины в АПК", где успешные представительницы аграрной отрасли представляют свои проекты, реализуемые на сельских территориях. Дополняет программу выставки гастрономический фестиваль, гости которого могут попробовать и купить фермерские продукты, больше узнать об их производстве.