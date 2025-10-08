Губернатор Мазур: первое в РФ производство лидаров запустят в Томской области

Продукция кластера уникальна, подчеркнул глава региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первое в России производство лидаров (модулей воздушно-лазерного сканирования) появится в промышленном кластере электроники и беспилотных технологий в Томской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"Третий проект компании "Радар ммс", исключительный проект промышленного кластера электроники и беспилотных технологий, - это производство модулей воздушно-лазерного сканирования. Это, пожалуй, один из важнейших проектов нашего кластера. В России отсутствует производство лидаров, однако потребность в них огромная. Лидар, отмечу, это прибор для определения трехмерных координат точек объектов для воздушно-лазерного сканирования, определения и измерения расстояния до поверхности объекта. Их применяют в автомобилях, спецтехнике, беспилотных авиационных системах. <…> Хочу отметить, что продукция кластера уникальна - в России не имеет аналогов, но имеет огромный спрос", - сказал он на презентации промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области, которая прошла в Совете Федерации.

По словам Мазура, промышленный кластер объединил производство универсальных автономных роботизированных платформ - беспилотных бескабинных мини-тракторов, а также производства системы спутниковой связи "Мини-МСП", системы связи БАС, спутниковых терминалов бортовой и радиокомандной линии для боевых воздушных судов и комплексных систем беспроводной широкополосной связи для группировок беспилотных аппаратов всех типов.

Ранее в своем Telegram-канале Мазур сообщал, что промышленный кластер электроники и беспилотных технологий в Томской области объединил шесть проектов и 13 организаций. В планах компаний - инвестировать 1 млрд рублей в импортозамещающие производства, выпустив к 2030 году продукции на общую сумму порядка 6 млрд рублей.