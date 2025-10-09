В Китае объяснили усиление контроля за редкоземельными металлами

По данным Министерства коммерции КНР, это необходимо для обеспечения как национальной, так и международной стабильности

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Китайские власти ужесточают контроль за экспортом редкоземельных металлов и соответствующих технологий ради обеспечения как национальной, так и международной стабильности. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай, вводя контроль над соответствующими товарами, демонстрирует свою последовательную позицию по решительной поддержке мира во всем мире и стабильности в регионе, а также активную приверженность международным усилиям по нераспространению", - говорится в комментарии ведомства, опубликованном в связи с новыми мерами экспортного контроля.

Уточняется, что КНР готова укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными государствами и регионами за счет многосторонних и двусторонних механизмов в области экспортного контроля "для соблюдения торговых норм, обеспечения безопасности и стабильности глобальных отраслевых и производственно-сбытовых цепочек". "Следует отметить, что сфера охвата этими мерами контроля ограничена, и будут приняты многочисленные шаги по упрощению процедур лицензирования, - подчеркивается в сообщении. - Китайское правительство будет выдавать лицензии на экспорт, соответствующий определенным нормам".

Минкоммерции обратило внимание, что товары, имеющие отношение к редкоземельным металлам, имеют двойное назначение - военное и гражданское, а введение в их отношении экспортного контроля - "общепризнанная международная практика". Торговое ведомство напомнило, что в апреле КНР приняла ограничительные меры в отношении национальных поставщиков указанной продукции, а 9 октября - правила, распространяющиеся в том числе на всех операторов, торгующих "определенными зарубежными изделиями, связанными с редкоземельными элементами и содержащими китайское сырье".

"Для снижения рисков правительство КНР после тщательной оценки решило ввести экспортный контроль над технологиями, связанными с редкоземельными элементами, - говорится в комментарии. - Эти меры нацелены на более эффективную защиту национальной безопасности и интересов Китая".

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.