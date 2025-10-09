Юрист Ефремова допустила снос отелей сети "Мартон" экс-судьи Момотова

Здания, построенные без разрешений или с нарушением градостроительных, санитарных, противопожарных норм, могут быть признаны самовольными постройками, рассказала адвокат московской коллегии адвокатов Sed Lex

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Гостиницы сети "Мартон", построенные при участии бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, могут снести. С соответствующим требованием могут обратиться власти города. Такое мнение высказала ТАСС адвокат московской коллегии адвокатов (МКА) Sed Lex Вера Ефремова.

"Если же речь идет о самовольной постройке, то применяется статья 222 ГК РФ. Здания, построенные без разрешений или с нарушением градостроительных, санитарных, противопожарных норм, могут быть признаны самовольными постройками - даже если они стоят на кадастровом учете и у них зарегистрирован собственник. При выявлении нарушений власти города вправе обратиться в суд с требованием о сносе", - рассказала собеседница агентства.

При выявлении незаконного строительства или имущества, происхождение которого не подтверждено законными доходами, прокуратура или муниципалитет вправе обратиться в суд с требованием об обращении объекта в доход государства, добавила юрист. Такая мера прямо предусмотрена статьей 235 Гражданского кодекса РФ, которая допускает прекращение права собственности по решению суда в случаях, установленных законом, в том числе при конфискации имущества (безвозмездном изъятии у собственника в виде санкции за совершение преступления).

Ранее сообщалось, что сеть отелей "Мартон" была незаконно построена при участии бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Он вместе с компаньонами в 2007 году купил здание в Краснодаре. Они реконструировали здание и увеличили его площадь почти в два раза, после чего открыли первый отель под названием "Мартон Пашковский". С 2011 года сеть отелей "Мартон" стала расширяться - в Ростовской области, в Калининграде, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Вологде, а в Москве появилась в 2023 году.