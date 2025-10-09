Входом на "Госуслуги" через Мах за месяц воспользовались более 6,5 млн раз

Глава VK Владимир Кириенко заявил, что есть рост интереса к подобным системам

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Входом на "Госуслуги" через мессенджер Мах за месяц воспользовались более 6,5 млн раз, сообщил глава VK Владимир Кириенко на "Финополисе-2025".

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

"Чуть больше чем за месяц 6,5 млн человек воспользовались этим сервисом, мы видим рост интереса к подобным системам", - сказал он.

Одноразовый код для входа на "Госуслуги" в Max стало возможно получать с конца августа, пока опция доступна в тестовом режиме.