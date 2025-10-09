Путин: российские инвестиции в Центральную Азию составляют $20 млрд

Этого мало, отметил президент России

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Объем российских инвестиций в экономику Центральной Азии составляет $20 млрд, и этого мало. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

"Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона [Центральной Азии]. Совокупный объем российских инвестиций составляет более $20 млрд. Тоже, думается, маловато", - сказал российский лидер.