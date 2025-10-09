Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Путин: российские инвестиции в Центральную Азию составляют $20 млрд

Этого мало, отметил президент России
Редакция сайта ТАСС
13:42
обновлено 13:49
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Объем российских инвестиций в экономику Центральной Азии составляет $20 млрд, и этого мало. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

Читайте также

План Трампа для Газы и проекты в Центральной Азии. Заявления Путина на саммите в Душанбе

"Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона [Центральной Азии]. Совокупный объем российских инвестиций составляет более $20 млрд. Тоже, думается, маловато", - сказал российский лидер. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия