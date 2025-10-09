Статья

План Трампа для Газы и проекты в Центральной Азии. Заявления Путина на саммите в Душанбе

Россия надеется, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта будут реализованы на практике. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

Он также рассказал о планах объединения в одну систему транспортных коридоров и логистических проектов в России и Центральной Азии, а также заявил о готовности Москвы участвовать в энергетических проектах в регионе.

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия надеется, что инициативы Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта "будут на самом деле на практике реализованы".

Россия исходит из того, что решить проблемы на Ближнем Востоке "можно лишь политико-дипломатическими средствами": "И мы, естественно, готовы поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие и принести спокойствие в этот регион".

Россия и ее партнеры по СНГ считают главным условием стабилизации на Ближнем Востоке создание независимой Палестины: "Это была позиция еще Советского Союза, и так по наследству она досталась всем республикам бывшего СССР. Мы считаем, что главным, непременным условием для долгосрочной стабилизации [ситуации на Ближнем Востоке] и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства".

О сотрудничестве со странами Центральной Азии

Российские инвестиции в Центральную Азию составляют $20 млрд, и этого мало: "Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона [Центральной Азии]. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, думается, маловато".

Все транспортные коридоры и логистические проекты в России и Центральной Азии можно было бы объединить в одну систему: "Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов Север - Юг и Восток - Запад, а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами".

Россия готова помогать Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также принимать участие в других энергопроектах: "Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек".

Россия готова поделиться современными технологиями с Центральной Азией, включая цифровизацию управления: "И здесь, думаю, вы согласитесь - нам есть что предложить".

Россия и страны Центральной Азии "придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и мировой повестки, координируют позиции в ООН и других многосторонних форматах".

Об иранской ядерной проблеме

Иранскую ядерную проблему можно решить "только путем дипломатии и переговоров": "Мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновления конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ".

Израиль сообщил, что не заинтересован в конфронтации с Ираном и настроен на урегулирование: "Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать это нашим иранским друзьям, что Израиль настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации".

О ситуации в Афганистане