Путин заявил о готовности РФ помогать Центральной Азии в энергопроектах

Речь идет не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии, отметил президент России

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова помогать Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также принимать участие в других энергопроектах. Уже сейчас РФ участвует в модернизации крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия и государства-пятерки, [относящиеся к Центральной Азии], углубляют партнерство в сфере энергетики. Речь идет не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии. При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек", - сказал Путин на саммите Россия - Центральная Азия.

По словам президента, Россия уже выделила более $33 млн на совместные с центральноазиатскими государствами программы. В их числе - мониторинг состояния бассейнов рек Амударья и Сырдарья, применение технологий водосбережения и повторного использования вод, организация лесопосадок в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря.