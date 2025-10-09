Путин назвал главное условие стабилизации на Ближнем Востоке

Россия и ее партнеры по СНГ видят главное условие в создании независимого палестинского государства, отметил президент РФ

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и ее партнеры по СНГ видят в создании независимого палестинского государства главное условие долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Центральная Азия - Россия.

"Это была позиция еще Советского Союза, и так по наследству она досталась всем республикам бывшего СССР. Мы считаем, что главным, непременным условием для долгосрочной стабилизации [ситуации на Ближнем Востоке] и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства", - сказал он.

"Должен сказать, что мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование", - подчеркнул президент РФ.