Путин: РФ и Центральная Азия придерживаются близких подходов к мировым проблемам

Они координируют свою позицию в ООН, указал президент России

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и страны Центральной Азии придерживаются близких подходов к вопросам региональной и мировой повестки, координируют свою позицию в ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин выступая на саммите Россия - Центральная Азия.

"Россия и страны Центрально-азиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и мировой повестки, координируют позиции в ООН и других многосторонних форматах", - указал Путин.

Президент России отметил, что по-настоящему интенсивный характер носят и гуманитарные контакты. "В России обучается порядка 212 тысяч студентов из ваших государств. В регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов, открываются школы с преподаванием на русском языке", - сказал он.