На ВСМ Москва - Петербург рассматривается опция оплаты проезда по биометрии

Также среди запланированных решений в поезде называется стабильная и качественная сеть Wi-Fi в пути следования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург рассматривается возможность оплаты и посадки в поезд по биометрии. Это следует из презентации гендиректора ООО "ВСМ-400" Маргариты Колосовой, показанной в ходе форума "Общественный транспорт".

"Бесшовный проход на вокзал и посадка в поезд по биометрии", - отмечается в презентации.

В частности, на магистрали планируют обеспечить ускоренную процедуру посадки в поезд с распознаванием лица пассажира. Кроме того, среди запланированных решений в поезде называется стабильная и качественная сеть Wi-Fi в пути следования. Также в поезде планируются интерактивные сервисы для пассажиров и инновационная модель питания.

Как отмечается в презентации, все пассажирские станции на ВСМ будут построены по единым современным стандартам. На вокзалах магистрали также планируются умные системы безопасности с видеоаналитикой.

О проекте

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.