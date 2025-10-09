ВЦНСП: отели "Мартон" нужно проверить на безопасность

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил, что это необходимо для возможности их дальнейшего сохранения при обращении в доход государства

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Здания отелей сети "Мартон", фигурирующие в гражданском споре Генпрокуратуры (ГП) РФ с бывшим судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет безопасности эксплуатации для возможности их дальнейшего сохранения при обращении в доход государства. Об этом ТАСС заявил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.

"Конкретно по этой сети отелей на сегодняшний момент решения о сносе нет, есть решения судов о том, что эти объекты были зарегистрированы, они по решению судов сейчас как бы являются объектами законного строительства. На основании иска в интересах РФ эти объекты могут изъять в пользу государства, оставить их в эксплуатации, передав управляющей компании, чтобы объекты приносили пользу государству - платили налоги и так далее. Для того, чтобы это произошло, нужно будет провести по каждому отелю всей сети экспертизу технического состояния. Если экспертиза покажет, что объекты технически безопасны, могут быть оставлены в эксплуатации, обеспечены, в том числе, оборудованием для соблюдения норм пожарной безопасности, эти отели можно будет сохранить и эксплуатировать", - заявил Моор.

Он пояснил, что, если по результатам экспертизы допущенные при строительстве нарушения будут представлять угрозу безопасности, такие объекты не могут быть сохранены в эксплуатации. С юридической точки зрения, по его словам, тогда Генпрокуратура может обратится в суд за отменой решения о признании права собственности на данные объекты и вынесением решения об их сносе.

"Соответственно, если суд примет такое решение, то эти объекты как незаконные должны будут быть снесены. У нас такой закон в РФ: если объект незаконный, он подлежит сносу - никаких других вариантов нет", - подытожил Моор.

Он отметил, что проблема самостроев ранее была острой для Краснодарского края: строившиеся без разрешительной документации объекты часто вводились в эксплуатацию по решению судов. В том числе были подобные прецеденты с многоквартирными домами. По некоторым объектам при выявлении подобных фактов в случае с многоквартирными домами, где уже проживали люди, проблемы решались вплоть до приведения зданий в соответствие градостроительным нормативам РФ.

9 октября в Останкинском суде Москвы состоялось оглашение материалов по иску об обращении в доход государства активов Момотова и его предполагаемых компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Согласно данным ГП, строительство сети отелей "Мартон" носило незаконный характер: земельные участки фактически изымались на основании судебных решений из муниципальной собственности, отели возводились в отсутствие какой-либо разрешительной документации с многочисленными нарушениями градостроительных требований и пожарной безопасности, вводились в эксплуатацию на основании судебных решений.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на Марченко.