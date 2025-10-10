Euractiv: в ЕС вряд ли согласуют использование активов РФ для Украины в октябре

Так называемый "репарационный кредит" вызывает глубокий скептицизм в Бельгии, пишет портал

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Государства - члены ЕС могут не достичь политического соглашения по схеме финансирования Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов на заседании Евросовета в конце октября. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Так называемый "репарационный кредит", который обсудят министры финансов ЕС в Люксембурге, поддерживается Германией, Францией и некоторыми восточноевропейскими странами, но вызывает глубокий скептицизм в Бельгии, пишет портал. "Я хотел бы сказать вам, что это может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса", - приводит портал слова неназваного дипломата.

По словам другого источника, схема, детали которой все еще прорабатываются Европейской комиссией, потребует "значительной юридической и технической работы". Он добавил, что существуют "технические, транспортные и политические вопросы, которые необходимо решить, и это может занять время".

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов.