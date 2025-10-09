Статья

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

План по использованию замороженных в Европе российских активов в интересах Украины сталкивается с противостоянием ряда стран Евросоюза, и в большей степени это беспокоит Бельгию. Почему Брюссель отказывается от придуманной в ЕК схемы и чем она может грозить ему — в материале ТАСС

Как ЕК хочет использовать российские активы

В Евросоюзе продолжается обсуждение возможности использования замороженных на Западе российских активов для выдачи Украине кредитов в виде "репараций". Эту идею в середине сентября озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложенный ею план предполагает, что российские активы будут не конфискованы, а лишь использованы для выдачи Украине кредита, по которому она будет расплачиваться, "только когда Россия выплатит репарации".

Как объяснял ранее ТАСС источник в ЕК, в действительности эта схема предполагает создание специального фонда, из которого на нужды вооружения Украины — а на самом деле на финансирование заказов ВПК ЕС — будут переданы €185 млрд из активов России, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. ЕК при этом продолжит утверждать, что якобы просто выдает Украине кредит под сумму блокированных активов, который Россия должна будет погасить в рамках "репарационных выплат", если украинский конфликт завершится не в ее пользу.

По задумке, если Россия выплатит все "репарации", ей якобы вернут сумму, эквивалентную блокированным активам.

Бельгия против

Наибольшие интересы среди 27 стран ЕС в этом вопросе — у Бельгии, поскольку на ее территории находится финансовый депозитарий Euroclear, где блокирована большая часть суверенных активов России — чуть более €200 млрд.

Бельгийское правительство опасается, что ответственность за любые юридические и финансовые претензии со стороны России может лечь именно на Брюссель. В частности, речь идет о возможности изъятия бельгийских активов по всему миру на основании исков со стороны Москвы о компенсации экспроприированных средств. К тому же это может быть чревато падением доверия к европейской валюте.

В связи с этими опасениями Бельгия, как пишет Politico, выдвинула Евросоюзу список требований, обозначив красные линии насчет использования российских активов для помощи Украине. В частности, как отметил бельгийский премьер Барт Де Вевер, ЕС необходимо отказаться от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов. Кроме того, страны сообщества должны будут предоставить "юридически обязывающие, строго реализуемые" гарантии того, что они разделят все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии.

К тому же, согласно требованиям Брюсселя, государства — члены ЕС должны заключить соглашение о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после достижения мирного договора по Украине.

Как отметил Де Вевер, такие гарантии не могут быть ограничены суммой, которую предлагает мобилизовать ЕК. Он предупредил, что потенциальная сумма риска может быть значительно выше номинальной. К тому же арбитражные процедуры по этому вопросу могут быть возобновлены спустя годы, поэтому гарантии не должны прекращаться автоматически после снятия санкций, уточнил премьер.

Не кредит, а конфискация

Проблема, судя по всему, возникает еще на первой "красной линии". По мнению Де Вевера, схема Еврокомиссии фактически равносильна конфискации. Это опровергает позицию ЕК о том, что выдаваемый Украине кредит не будет связан с изъятием российских государственных активов.

"Разница между репарационным займом и конфискацией на самом деле крайне мала. Если эти активы остаются иммобилизованными в течение длительного периода, это можно рассматривать как квазиконфискацию", — сказал бельгийский премьер.

Такая схема, по его мнению, может нарушить двусторонние инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга с Россией, подписанные на завершающем этапе холодной войны в 1989 году.

При этом в ходе брифинга высокопоставленный европейский чиновник заверил, что в соответствии с законодательством ЕС речи о конфискации не идет.

Тем не менее мнения о том, что эта схема похожа на конфискацию, придерживаются немало стран ЕС и европейских институтов. Как пишет испанская газета El Mundo, точку зрения Бельгии в этом вопросе разделяет и Европейский центральный банк.

К тому же такое решение, как обращает внимание El Mundo, может негативно повлиять на евро как на резервную валюту.

Более того, это может быть чревато утратой доверия и к самому депозитарию. Как полагает бельгийский премьер, китайские инвесторы могут снять свои депозиты со счетов Euroclear, поскольку будут бояться, что их резервы также могут быть конфискованы в будущем.

Споры в ЕС

"Заявление премьер-министра Бельгии поставило множество сложных вопросов, и они все еще изучаются", — заявил Politico высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Споров вокруг вопроса о возможности использования российских активов для предоставления Киеву кредита в ЕС сегодня действительно немало.

Идею о том, чтобы выдать Украине беспроцентный кредит почти на €140 млрд за счет замороженных в ЕС суверенных активов РФ поддерживает Германия.

Как полагает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, эти средства помогут "обеспечить оборонные потребности Украины на несколько лет". Он призвал другие страны "присоединиться к инструменту" ЕС и пообещал работать над этим вопросом с коллегами из Группы семи.

"Для Германии важно, чтобы эти дополнительные средства использовались исключительно для финансирования закупок военной техники для Украины, а не для общих бюджетных целей. Платежи должны осуществляться траншами. Государства — члены [ЕС] и Украина будут совместно определять, какое именно оборудование будет закупаться. На мой взгляд, такая комплексная программа также должна способствовать укреплению и расширению европейской оборонной промышленности. Это послужит как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету", — утверждал Мерц.

При этом французский лидер Эмманюэль Макрон отнесся к этой идее критически. "Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — говорил он журналистам на полях саммита в Копенгагене.

Незадолго до этого он отмечал, что у Запада нет возможности конфисковать замороженные российские активы, так как это в любом случае будет предполагать пренебрежение международным правом. Французский лидер предупредил, что неуважение к международным законам приведет к "полному хаосу".

Порядок будет разрушен

Президент России Владимир Путин еще в начале сентября заявил, что в случае воровства замороженных российских резервов Западом общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен.

"Уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. В этом случае (если Запад передаст замороженные активы РФ Украине — прим. ТАСС) экономический сепаратизм будет только усиливаться", — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал ответ со стороны Москвы на кражу активов РФ в Европе. По его словам, Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.

Лидия Мисник