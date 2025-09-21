Президент Франции отметил, что неуважение к международному праву приведет к "полному хаосу"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. У стран Запада нет возможности конфисковать замороженные российские активы, поскольку это произойдет лишь при пренебрежении международным правом. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.

"Послушайте, что касается замороженных активов, мы все существенно привязаны к необходимости соблюдать международные правила. <...> Мы будем уважать международное право. Мы действуем предсказуемо, и мы не будем делать невозможного с замороженными активами", - сказал он.

Кроме того, считает Макрон, неуважение к международному праву приведет к "полному хаосу".

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.