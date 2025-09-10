Глава ЕК заявила, что российские средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде "репараций" Украине

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине в виде "репараций". Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе.

Она заявила, что странам ЕС необходимо срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на основе замороженных российских активов. "За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя" - сказала она. "Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавила фон дер Ляйен.