Мнение

Воровская сходка в Копенгагене: в общаке пока пусто

Андрей Суржанский — о том, как Запад пытается отжать российские деньги и к чему это может привести

© Suzanne Plunkett/ Pool Photo via AP

Завершившийся ничем в Копенгагене саммит Европейского политического сообщества выявил серьезные противоречия внутри ЕС. Настолько серьезные, что пришлось даже отменить итоговую пресс-конференцию.

Разброд в ЕС

Неформальная встреча глав стран Евросоюза была посвящена усилению санкций против России и созданию "стены дронов" на Европейском континенте. Еще перед началом заседания глава евродипломатии Кая Каллас признала, что в Евросоюзе пока нет консенсуса по одной из центральных тем — предоставлению Украине кредита за счет заблокированных активов ЦБ РФ. Договориться в Копенгагене не удалось.

Противоречия проявились даже в позициях двух лидеров ЕС — президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Макрон, в частности, критически отнесся к предложению Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на сумму почти €140 млрд за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах Евросоюза. "Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон журналистам на полях саммита в Копенгагене.

Идея более широкого использования средств получила ход по наводке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и после аналогичного предложения, которое было сделано на прошлой неделе Мерцем. Но если с фон дер Ляйен все понятно — оголтелая русофобка, одержимая идеей нанести стратегическое поражение России, то немецкому канцлеру на родине противостоит набирающая обороты крайне правая оппозиция, которая пеняет ему за "разбазаривание" средств местных налогоплательщиков на Украину. Отсюда непреодолимое желание канцлера, который только-только ощутил вкус власти, залезть в российский карман.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков красочно сравнил дискуссии в ЕС по активам РФ с поведением банды, члены которой рано или поздно понесут ответственность. "Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность". Вот если по-нашему, то вот так это и выглядит", — проиллюстрировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что без ответа такие действия не останутся и Москва сделает все, чтобы "те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность".

Итоги сходки

Поскольку консенсуса в Копенгагене достичь не удалось, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов. Из этого, например, газета Financial Times, опираясь на беседы с европейскими чиновниками, сделала вывод, что на следующем саммите в Брюсселе в конце октября идея вряд ли будет рассмотрена. Предполагалось, что окончательное решение по ней ЕК представит к концу месяца. Но 1 октября решили, что все же необходимо дополнительно изучить правовые и налоговые последствия.

Замысел евробанды

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации в целом €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева. ЕК приступила к разработке механизма, который позволит ей использовать их без формальной конфискации.

Например, как я отмечал, есть предложение предоставить Украине беспроцентный "репарационный кредит" в размере €140 млрд. С финансовой точки зрения это позволит воспользоваться российскими активами без их прямого изъятия. Однако кредит будет возвращен лишь в том случае, если Россия возместит Украине ущерб, причиненный в ходе боевых действий.

Механизм кредитования, скорее всего, будет включать в себя фонд специального назначения, в который можно будет перевести замороженные российские активы с бельгийской площадки Euroclear в обмен на бескупонные облигации, выпущенные Еврокомиссией при поддержке правительств ЕС и, возможно, стран "Большой семерки". Но конфискация активов неприемлема для многих правительств стран блока и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Резко против выступает Бельгия, в которой расположена площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только с падением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией исков о компенсации незаконно изъятых средств.

Ответ России

Манипуляции с замороженными российскими активами без согласия РФ станут грубейшим нарушением не только международного, но и контрактного права и повлекут зеркальный ответ, заявило российское Министерство иностранных дел. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что "Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования". Кремль подтвердил, что Москва не оставит без ответа попытки европейских стран присвоить ее активы. Правда, какими конкретно могут быть эти зеркальные жесткие меры, помимо угрозы судебного преследования, официально пока не сообщается.

По данным агентства Bloomberg, Россия может национализировать и продать активы, принадлежащие иностранным компаниям, в ответ на действия Европы. Для ответных симметричных мер будет использоваться новый ускоренный механизм.

В России по-прежнему работают сотни западных компаний в самых разных сферах — от банковского дела до производства потребительских товаров, в том числе австрийская Raiffeisen Bank International, американские PepsiCo и Mondelez International. До сих пор РФ воздерживалась от национализации активов, принадлежащих международным корпорациям. Вместо этого она брала некоторые компании под временное управление, а затем продавала их предпочтительным покупателям с большими скидками, отмечает Bloomberg.

Ряд западных экспертов указывает, что действия властей в отношении европейских активов могут коснуться так называемых счетов типа "С", на которые Москва переводит российские доходы иностранных юридических и физических лиц с тех пор, как Запад заморозил ее суверенные активы.

Европейский цугцванг?

Ввязавшись в украинскую авантюру, европейцы оказались в ситуации, при которой оказание дальнейшей помощи Украине и ее восстановление полностью ложатся на их плечи. И в Вашингтоне наверняка радуются такому развитию событий, поскольку это ведет к еще большему ослаблению Старого Света и к его еще большей зависимости — финансовой, энергетической, военной — от США. Нынешний американский президент Дональд Трамп и так изнурил европейцев, заставив их согласиться с высокими таможенными тарифами и обязав довести военные расходы по линии НАТО до 5% ВВП. А эта бездонная дыра только играет Вашингтону на руку.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что "пока не все страны ЕС поддерживают репарационный кредит". И если его идея не будет принята, предупредила она, то помощь Украине ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. На мой взгляд, в этом случае есть большой риск, что они быстро сметут своих руководителей с занимаемых постов, а вместе с ними и главарей евробанды. Об этом Каллас, правда, почему-то, видимо, не подумала.

А должна бы.

