Минимум на неделю: онлайн-донаты и очереди за едой — чем грозит шатдаун в США

Малек Дудаков — о причинах и последствиях остановки работы американского правительства и кому это выгодно

США столкнулись с новым шатдауном. Конгресс не смог согласовать проект госбюджета на следующий финансовый год, который стартует обычно в Америке 1 октября. Результатом стал паралич и дисфункция правительства, которое вынужденно прекратило свою деятельность.

Нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис.

Принципиальный характер

Скатывание в первый шатдаун за последние шесть лет начался еще летом, когда процесс утверждения нового бюджета зашел в тупик. Американские законодатели тогда явно предпочли пустить дело на самотек и легкомысленно разъехались по отпускам. Вернулись они уже в конце августа, всего лишь за месяц до дедлайна принятия бюджета. За такой короткий срок разрешить все противоречия ожидаемо не удалось.

Для администрации Дональда Трампа нынешняя бюджетная борьба носит принципиальный характер. Они хотят как можно больше своих инициатив включить в проект бюджета, по которому США будут жить вплоть до осени 2026 года и неумолимо приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Сейчас камнем преткновения стали выделяемые субсидии на медстраховки, которые были введены еще в период каденции Барака Обамы — более 10 лет назад.

Причем уже тогда конфликт вокруг сферы медицинского страхования привел к длительному 16-дневному шатдауну, который парализовал правительство США осенью 2013 года. Основные положения реформы Obamacare были отменены на первом сроке Трампа, за исключением (остающихся пока) субсидий. Реформировать дисфункциональную систему медстрахования США не представляется возможным, и никто браться за это не будет. Уж слишком сложной и запутанной она стала, и всевозможные лоббисты будут блокировать любые новации. Остается лишь ломать копья вокруг отдельных аспектов государственного регулирования этой сферы.

Команда Трампа стремится урезать расходы на медстраховки под предлогом того, что госсубсидии в существенной мере уходят в карман нелегальных мигрантов. Демократы же уверены, что без поддержки государства цены на медицинское страхование взлетят в два раза, многие сельские госпитали по всей Америке начнут закрываться.

Есть и другие вопросы, которые вызывают баталии республиканцев и демократов. Например, расходы на внешние транши по линии уже ликвидированного агентства USAID (Агентство США по международному развитию).

Позиция силы

В целом речь идет о десятках миллиардах долларов — что не так-то много в масштабах ежегодного бюджета США в $6–7 трлн. Однако для Трампа важен символизм ситуации — нужно показать хоть какое-то сокращение госрасходов, даже если оно будет носить незначительный характер. Демократы же пытаются себя представить защитниками бедных американцев, которые лишатся своих страховок без отменяемых субсидий.

К тому же у сторонников Трампа проявляется застарелая травма после предыдущего большого шатдауна, который случился зимой 2018/19 года. Тогда бюджетная война велась вокруг выделения средств на строительство пограничной стены с Мексикой. Спустя месяц шатдауна Трампу пришлось пойти на уступки и подписать проект бюджета, где расходов на заграждения не было. Это сильно замедлило процесс возведения стены, она так и не была завершена до конца первой каденции Трампа.

Сейчас же Белый дом и республиканцы в Конгрессе уверены, что именно они находятся в позиции силы в конфликте с демократами. Ведь республиканцы контролируют и Сенат, и Палату представителей. Демократическому меньшинству остается лишь блокировать бюджет при помощи законодательной уловки в Сенате, которая называется "правилом филибастера". Оно позволяет тормозить утверждение практически любых законопроектов, если в их поддержку не набирается 60 голосов из 100 возможных. Республиканцы же имеют в Сенате 53 места.

Замороженное правительство и деньги

Ситуация с принятием бюджета застопорилась как минимум на одну неделю. Хотя нельзя исключать и длительного шатдауна на много недель вперед, когда будет побит предыдущий месячный рекорд 2019 года.

Пока бюджет не утвержден, почти все американские чиновники отправляются в неоплачиваемые отпуска. Многие из них шесть лет назад были вынуждены просить онлайн-донаты и получать еду в продовольственных банках, предназначенных для бездомных. Федеральные агенты и военные продолжат исполнять свои обязанности, но без зарплат. Хуже будет обстоять дело с социальными выплатами или работой чрезвычайных служб, которые должны реагировать на ураганы или наводнения. Национальные парки и многие музеи закроются.

Обе партии, конечно, постараются использовать разгоревшийся правительственный кризис в США для шельмования своих оппонентов. Демократы представляют администрацию Трампа хаотичной, которая не способна управлять госаппаратом. Сам американский президент надеется в условиях шатдауна активизировать кампанию чисток бюрократии в Вашингтоне. Так, чтобы многие чиновники уже не смогли вернуться из своих отпусков.

MAGA-электорат Трампа только рад нынешней ситуации. Он представляет всю государственную машину США — пресловутое "глубинное государство" — врагом Америки, поэтому не против того, чтобы правительство всегда оставалось парализованным. Республиканцы в Конгрессе же готовы в ближайшие недели играть на раскол Демпартии.

Соратники Трампа уже объявили о заморозке выделения федеральных траншей в $18 млрд Нью-Йорку. Они идут на субсидирование местного метро, а также на большие инфраструктурные проекты. Например, новый тоннель под Гудзоном, который должен объединить Нью-Джерси и Нью-Йорк. Так что удар пришелся по штатам, где доминируют демократы. Тот же Нью-Йорк в Сенате представляет Чак Шумер, который и спровоцировал шатдаун отказом вести переговоры с республиканцами. Теперь его штату создают финансовые проблемы.

Следующими на очереди могут оказаться Иллинойс, Калифорния и другие демократические штаты, испытывающие острые бюджетные невзгоды. Без федеральной поддержки ситуация там может очень быстро выйти из-под контроля. Скажем, восстановить Лос-Анджелес после зимних пожаров без федеральных средств точно не получится. Как и навести порядок в сфере борьбы с преступностью, что сейчас Трамп требует от демократов.

Показательно, что шатдаун произошел на фоне разрастающейся военно-полицейской операции в крупных и самых проблемных мегаполисах США. В ближайшее время федеральных агентов и силы нацгвардии могут начать заводить в Портленд (штат Орегон) — американскую столицу "Антифа", и Чикаго (штат Иллинойс). Местное руководство в лице демократов резко против происходящего и называет действия Трампа попыткой узурпации власти и военного переворота.

Это только добавляет решимости либеральным активистам требовать от истеблишмента Демпартии вести с Трампом войну до победного конца и не сдавать назад. Так что вероятность затягивания кризисной ситуации с параличом правительства США действительно имеется.

В особенности она вызывает беспокойство у бесчисленных союзников и сателлитов Вашингтона по всему миру. Например, переговоры о поставках новых вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты, судя по всему, опять заморожены. Ведь американская политическая система все сильнее погружается в свой внутренний хаос и раскол, что отводит многие вопросы внешней политики на второй и третий план.

