Мнение

Под чью дудку маршировать Пентагону

Андрей Шитов — о том, могут ли Трамп с Хегсетом "построить" американский генералитет

Военный министр США Пит Хегсет © Andrew Harnik/ Getty Images

У хозяев Белого дома часто бывают непростые отношения с Пентагоном. Об этом напомнило совещание с высшим командным составом вооруженных сил США, экстренно созванное на 30 сентября главой Военного министерства (бывшее Министерство обороны, МО) Питом Хегсетом на базе морской пехоты в Куонтико (штат Вирджиния).

Как подчеркивал сам Хегсет, слет был беспрецедентным. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США (то есть начальник американского генштаба и самый высокопоставленный профессиональный военный) Дэн Кейн в кратком вступительном слове также указал, что "общий сбор ключевых лидеров" (key leaders all-call) был объявлен впервые.

Попробуем разобраться по горячим следам, что это было.

"Как для сына"

Кратко о содержании. Все говорили о "мире через силу", но с прицелом пока не вовне, а вовнутрь. Кейн отмечал, что время на дворе "потенциально опасное", поскольку "противники [США] не объединяются, а уже объединились". Хегсет в 45-минутной речи мимоходом упомянул "сдерживание Китая", а любым внешним врагам адресовал нецензурное сокращение FAFO (смысл: "докопаетесь — огребете"); но развить эту тему обещал позже.

Начать же он предложил с текущего состояния вооруженных сил самих США, из-за которого, по его признанию, тем не дается наука побеждать. Аж с 1947 года, то есть с реорганизации и переименования тогдашнего Военного департамента. Теперь "эпоха минобороны" окончилась, сказал министр и пояснил: "Мы должны быть готовы к войне, а не к обороне… Мы сражаемся, чтобы побеждать".

Для этого Хегсет предложил американскому генералитету "10 директив". Они охватывают широкий круг проблем личного состава — от внешнего вида и физической подготовки до боевой учебы; от уставных отношений до неуставных (как я понял, "для пользы дела" допускаться будет даже сержантское рукоприкладство, если без членовредительства); и от правил поведения в соцсетях до кадровой работы, которая основана строго на оценке по заслугам и поощряет оправданный риск, пусть и сопряженный с неизбежными ошибками.

В целом министр призвал вернуться к "высочайшим мужским стандартам" для военнослужащих США любого пола по состоянию на 1990 год. Он также сформулировал новое "золотое правило" своего ведомства: "поступай по отношению к своему подразделению так, как поступил бы по отношению к подразделению своего ребенка". То есть командуй подчиненными так, как если бы среди них были твои сын или дочь. Хегсет уточнил, что его старшему сыну 15 лет и что тот "не важнее любого другого американского гражданина, надевающего форму своей страны".

"Можете аплодировать"

Следом часовую с лишним речь в обычном для себя жанре потока сознания произнес президент США и главнокомандующий их вооруженными силами Дональд Трамп. Для начала он похвалил министра и новое название ведомства, а собравшимся предложил "делать, что угодно: хоть аплодировать, хоть уходить из зала, лишаясь таким образом и звания, и будущего". Генералы откликнулись смехом.

Далее Трамп привычно рассуждал о войнах, которые "уже остановил" или еще планирует, и выражал разочарование по поводу того, что украинский конфликт казался "самым легким", а оказался "самым трудным". Вписывал все это в нобелевский контекст. Обещал довести военные расходы до неслыханного $1 трлн за 2026 финансовый год, который в США как раз начинается сегодня, 1 октября; сулил военным прибавку к жалованью. Также он нахваливал мощь американского оружия и спрос на него в мире. Оправдывал использование военной силы для контроля над границами и "физической территорией" США, называл Трамп это "войной изнутри" — против криминала; призывал использовать американские города в качестве "полигонов" (training grounds) для подготовки войск. И так далее, и тому подобное.

В зале периодически звучал смех, но аплодисменты раздались только в самом конце. Да и то их сразу заглушила громкая бравурная музыка.

Чей позор?

Теперь контекст. За океаном трения между гражданскими и военными властями — в порядке вещей. Вот конкретные примеры из недавнего прошлого. В 2013 году экс-сотрудница Пентагона Роза Брукс подробно рассказала в журнале Politico о противостоянии Белого дома с генералитетом, который опасался, согласно публикации, "возможности интервенции США в Сирии". По словам автора, однажды она спросила знакомого боевого генерала, докладывал ли тот о своих личных впечатлениях и выводах президенту. В ответ собеседник "закатил глаза и мрачно ответил: мол, Белый дом предпочитает, чтобы военных было видно, но не слышно". Статья называлась "Обама против генералов".

Сам Барак Обама вспоминал в мемуарах "Земля обетованная", которые вышли в 2020 году, как его "второй номер" Джо Байден однажды "театральным шепотом" предостерег его после совещания с военными: дескать, навидался за свою жизнь, как "генералы норовят брать в коробочку (box in) новых президентов" и как им нельзя этого дозволять. По словам Обамы, "задним числом вспоминая о дискуссиях по Афганистану, Гейтс и другие числили Байдена одним из главных зачинщиков среди тех, кто отравлял отношения между Белым домом и Пентагоном". При демократе Обаме и его предшественнике-республиканце Джордже Буше — младшем Роберт Гейтс служил министром обороны; ранее — при Буше-старшем — возглавлял ЦРУ США.

В начале 2020 года газета The Washington Post опубликовала эссе "Война в Афганистане вдребезги разбила веру Джо Байдена в американскую военную мощь". Через год Байден, когда уже сам стал президентом, вывел из Афганистана американские войска. Хаотичная эвакуация больше напоминала паническое бегство. А Трамп теперь вновь назвал тот день "самым постыдным" (embarrassing) в американской истории.

Правда, до Байдена сам Трамп успел один срок отбыть президентом, так что уничижительные отзывы порой бумерангом возвращались к нему самому. Например, отставной генерал-лейтенант ВВС США Джон Брэдли со страниц The Fayetteville Observer утверждал, что "сделка Трампа с талибами заложила основу для катастрофического ухода США из Афганистана". Автор проводил параллель с "лихорадочной эвакуацией из Сайгона в 1975 году"; сам он уже тогда был военным летчиком.

И еще в тему добавлю, что в сентябре 2024 года более 700 бывших видных американских силовиков подписали открытое письмо в поддержку соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис. Основную массу составляли, конечно, демократы, но засветились и некоторые республиканцы, включая отставных министров обороны Чака Хейгела и Уильяма Перри, экс-директора ЦРУ Майкла Хейдена. Штаб Трампа тогда ответил, что подписанты — "те же люди, которые втянули страну в бесконечные иностранные войны и наживались на них, в то время как американский народ страдал".

"Чистка" не окончена?

Теперь Хегсет вызвал высших военачальников США на очный слет в Куонтико. Повод заранее не оглашался, о нем все гадали.

Главная версия сводилась к продолжению "чистки" высшего командного состава. СМИ напоминали, что еще в мае министр приказал сократить штаты генералов и адмиралов на 10%, а четырехзвездных — на 20%. Войска Национальной гвардии США также должны были лишиться пятой части высших командных должностей.

Агентство Assoсiated Press в известии на эту тему указывало, что всего в войсках США насчитывается 800 генералов и адмиралов, что до этого Хегсет без объяснения причин уволил целый ряд из них. В частности, под раздачу попали председатель КНШ Чарльз Браун, который был заменен на отставника (само по себе пощечина действующим генералам) Кейна, а позже — Джеффри Круз, начальник военной разведки, который не угодил Трампу первичной оценкой последствий июньского ракетно-бомбового удара по атомным объектам Ирана. Кроме того, смещены были (двоих уволили, один ушел сам) главные военные юристы армии, ВМС и ВВС США, все опять же в генеральских званиях. По мнению министра, они "не очень подходили" для суждения о том, насколько законны отдаваемые войскам приказы.

Напомню, кстати, что 45-летний Хегсет попал в "обойму" Трампа как бывший ведущий на телеканале Fox News. Он не профессиональный военный, хоть и привлекался к службе в Нацгвардии и имеет чин майора в отставке. Как видим, это не мешает ему судить о профессиональных качествах высших военачальников страны. В Куонтико он, в частности, сказал, что если у кого-то в аудитории "сердце екает" от его планов, то таким надо "поступить по чести и подать в отставку"; их "поблагодарят за службу" и отпустят.

"Личная присяга" или "звездный" фон?

Добавлю, что помимо главной версии причин внезапного общего сбора американской военной верхушки имелись и альтернативные. Так, отставной генерал Бен Ходжес, экс-главком сухопутных войск США в Европе, разместил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) напоминание о том, что "в июле 1935 года немецких генералов созвали на неожиданное заседание в Берлине и уведомили, что их прежняя присяга Веймарской конституции утратила силу и что от них потребуется личная присяга фюреру".

По словам Ходжеса, в гитлеровской Германии тогда "большинство генералов принесли новую присягу, чтобы сохранить свои посты". Выпад, наверное, могли и не заметить, если бы Хегсет лично на него не отреагировал, саркастически написав: "Прикольная (cool) история, генерал".

А сетевой таблоид The Daily Beast высказал предположение, что военный министр вообще созвал генералитет… просто как задний фон для собственного выступления. Дескать, решил сделать и распространить видеозапись пламенной речи о несгибаемом "воинском духе" (warrior ethos), а "люди со звездами на плечах лучше смотрятся в аудитории".

Так сказать, генеральская массовка, нарядный фон для бывшего телеведущего, а ныне "министра войны". Который, кстати, по возрасту вполне может грезить и о политической карьере.

По-моему, ничто из того, что я увидел и услышал, этой версии не противоречит. Слова про "воинский дух" в той самой формулировке звучали.

И еще лыко в ту же строку: видный консерватор-антитрампист Билл Кристол заранее публично призывал военных участников слета хотя бы не хлопать, чтобы не выглядеть "карманными" генералами. И ведь не хлопали…

"Если у тебя только молоток"…

Трамп, как уже упоминалось, гордится тем, что заканчивает, а не начинает войны, и претендует на Нобелевскую премию мира. Но речь его подтвердила, что в принципе он совсем не против применения военной силы. Наоборот: он же не случайно настоял на переименовании оборонного ведомства в военное и требует рекордного наращивания военных расходов.

Последнее, как мне популярно объяснял в свое время вашингтонский политолог Блэр Рубл, неизбежно ведет к милитаризации и внутренней, и внешней политики. Согласно американской поговорке, если у тебя из инструментов только молоток, то тебе все проблемы кажутся гвоздями. Вот и взгляните, как Трамп взахлеб хвалится ударами по атомным объектам Ирана, шутит по поводу атак на суда у берегов Венесуэлы, якобы использовавшиеся для наркотрафика, или настаивает на "наведении порядка" в американских городах с помощью войск.

Сильно сомневаюсь, что все это нравится самим американским военным. Хотя бы потому, что законность подобных действий оспаривается и на международной арене, и в самих США.

"Страна-отщепенка в открытом море"

В Америке либеральный журнал The Atlantic напечатал еще 19 сентября статью Тома Николса "Страна-отщепенка (Rogue Nation) в открытом море" с подзаголовком "Трамп использует военных как своих личных наемников". Автор написал о себе, что "много лет преподавал офицерам в колледже ВМС США те правила и теории, на которые опирается использование силы". Подчеркнул, что не только "международное право и традиции", но и "американский закон не позволяет президенту называть людей террористами и после этого объявлять открытый сезон [охоты] на них вопреки международным соглашениям и без всякого участия Конгресса" США.

"Наверное, люди Трампа слишком насмотрелись фильмов [по произведениям] Тома Клэнси, — добавил Николс. — Но на самом деле он не вправе отправлять ВМС [США] в мировые океаны, словно неких морских шерифов с полными мешками смертных приговоров".

"Возможно, у Трампа есть некий "браслет с иммунитетом" от Верховного суда [США], — продолжал эксперт. — Но у других-то его нет. Военные обязаны отказываться подчиняться приказам, нарушающим нормы американского или международного права, даже если такие приказы исходят от самого президента". "Хоть Трамп и уволил самых высокопоставленных военных юрисконсультов, в Пентагоне юристы еще работают, и они обеспокоены", — утверждал автор.

Самого его еще более тревожит перспектива использования силовиков против "американских противников" действующего президента. Между прочим, глава МИД РФ Сергей Лавров в ООН упоминал и о том, что "использовать армию во внутреннем конфликте категорически запрещено", что это "тоже нарушение международного гуманитарного права". Сказано это было про Луганск и Одессу, но ведь нормы-то, по идее, всеобщие…

"Дерзость"

И напоследок. Пока я вникал во взаимоотношения между политиками и военными в США, в голове у меня крутилась песня Булата Окуджавы "Дерзость" или "Разговор перед боем". Напомню, что начинается она с учтивого вопроса: "Господин лейтенант, что это вы хмуры?", а заканчивается угрозой трибунала и дерзким ответом: "Видно, так, генерал. Чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет".

Ни Хегсет, ни тем более Трамп, как говорится, ни разу не лейтенанты. Напротив, они ждут от своих военных беспрекословного подчинения. Но как бы и им споры с генералами не вышли боком.

