Игорь Варламов — о том, чего хочет Трамп и при чем здесь Россия, Китай и Индия

США, невзирая на ширящиеся протесты в Латинской Америке и за ее пределами, продолжают демонстративно наращивать военное присутствие в регионе Карибского бассейна. Вашингтон открыто угрожает Венесуэле, обвиняя руководство не просто в пособничестве наркотрафику, а в прямом руководстве неким "Картелем Солнц". Параллельно Белый дом оказывает экономическое и политическое давление на Бразилию, введя рекордные пошлины на бразильские товары и требуя прекратить судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару. Ранее такому же давлению США подверглась Панама: Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вернуть под контроль Панамский канал, а в апреле было подписано соглашение о размещении американских войск в этой стране.

Какова же подлинная мотивации Вашингтона в случае с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки?

АПЛ против наркотиков

2 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отправленные в регион вооруженные силы — три эсминца, ракетный крейсер, десантные корабли и даже атомная подлодка — уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. При этом каких-либо убедительных доказательств, что та скоростная лодка с почти дюжиной людей на борту перевозила наркотики, представлено не было. Появилась даже версия, что широко разошедшееся в СМИ видео американской атаки на лодку было всего лишь фейком, сгенерированным ИИ.

Так что, думаю, успехи сформированной на Карибах военной группировки США в борьбе с наркотрафиком неочевидны. Но, без сомнения, достигнута другая цель — Вашингтон взвинтил общую напряженность в ЛАКБ до уровня, сравнимого по накалу если и не с временами блокады Кубы и Карибского кризиса (1962), то уж точно с военной операцией США по свержению левого правительства Гренады (1983) и вооруженного вторжения в Панаму (1989).

Как далеко может пойти Белый дом в своих интервенционистских планах на этот раз? С новостных лент не сходят сообщения то о начавшихся военных учениях в Пуэрто-Рико, где Пентагон отрабатывает высадку десанта на побережье, схожее по характеристикам с венесуэльским, то о демонстративных пролетах американских палубных штурмовиков AV 8B "Харриер" в небе над столицей Гайаны — Джорджтауном.

Стратегические интересы

Вашингтон преследует с помощью "политики канонерок" сразу несколько тактических задач в интересах достижения своей главной стратегической цели — восстановления былого доминирования США на всей территории к югу от Рио-Гранде вплоть до Огненной Земли. Причем эта стратегическая цель видится из Белого дома в качестве необходимого условия для эффективного ответа на главный вызов, с которым, по заключению команды Трампа, сейчас столкнулись США. Речь идет о развертывании многовекторного противодействия Пекину как главному геостратегическому сопернику (противнику).

Основная борьба с Китаем, понятно, будет разворачиваться на просторах Индо-Тихоокеанского региона и вокруг Тайваня. Но вести ее Вашингтон хотел бы "на одном единственном фронте", имея прочные позиции у себя в тылу и в зоне особых интересов "на заднем дворе", в качестве какового в Белом доме и воспринимают Латинскую Америку и Карибский бассейн. Кстати, США сейчас ревниво относятся в Латинской Америке не только к Китаю, России или Индии. Вашингтон не приветствует в целом иностранную экономическую активность в регионе, даже когда речь идет о западноевропейцах. Показательно в этом смысле явно неприязненное отношение американцев к пока так и не ратифицированному соглашению о свободной торговле между МЕРКОСУР и ЕС.

Важно иметь в виду, что нынешняя американская "демонстрация мускулов на Карибах" проводится не только для устрашения Венесуэлы. Расчет намного шире. Во-первых, послать недвусмысленный "силовой сигнал" всей Латинской Америке: от "грандов" в лице Бразилии, Мексики и Колумбии — до таких "середняков", как Чили и Панама, а также "малышей" вроде Гондураса. И конечно, постараться вбить клин в ряды латиноамериканцев, для начала подорвав их "антиимпериалистический консенсус".

Делают это США с опорой на проамериканские правительства региона. Тому показательный пример — отсутствие единства в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). По итогам экстренного заседания, проведенного 4 сентября под председательством президента Колумбии Густаво Петро, так и не удалось принять консенсусную декларацию с осуждением наращивания военного присутствия США в регионе. Сразу несколько стран (Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Сальвадор и Ямайка) не поддержали текст заявления, под которым все же стоят подписи представителей 20 государств ЛАКБ.

В контексте американского демонстративного бряцания оружием на Карибах уместно вспомнить и об электоральных перипетиях в Западном полушарии. Очевидно, не без помощи США правые в августе сумели отсечь от второго тура выборов лево-прогрессистские силы в Боливии — в октябре боливийцы будут выбирать между двумя правыми проамериканскими кандидатами. На очереди ноябрьские выборы в Чили: там также у проамериканских сил велик шанс на успех по итогам второго тура. В Колумбии на выборах в мае 2026 года левые, скорее всего, не смогут удержаться у власти.

А в октябре 2026-го предстоит главный электоральный сюжет Южной Америки. Речь о выборах в Бразилии. Сейчас фаворитом выглядит действующий президент Лула да Силва, упрочивший позиции благодаря твердому неприятию американского давления. Однако, во-первых, он не молод (1945 года рождения). Во-вторых, ему приходится сталкиваться с сильной проамериканской оппозицией внутри страны. В этом смысле весьма красноречиво выглядел огромный флаг США, развернутый в Сан-Паулу на митинге в поддержку оказавшегося под судом по обвинению в попытке госпереворота экс-президента Жаира Болсонару, освобождения которого требует Трамп.

В действиях США в отношении ЛАКБ отчетливо просматривается "политика кнута и пряника". Как известно "хороший полицейский с пряником" действует более убедительно сразу после выступления "плохого полицейского с кнутом". Что и делают сейчас США на Карибах.

Тактические интересы

Конечно, держа в поле зрения цели стратегического уровня, не стоит сбрасывать со счетов и тактические соображения, которыми, похоже, руководствуются в администрации Дональда Трампа.

Первое — внутриполитическое, в расчете на промежуточные выборы в Конгресс в будущем году. Задача — показать решимость хозяина Белого дома в реализации собственных предвыборных обещаний по борьбе с наркоугрозой. Неважно, что в Венесуэле плантаций коки нет, а львиная доля поставок кокаина осуществляется по тихоокеанским маршрутам.

Второе — интересы американских энергетических гигантов Chevron и ExxonMobil на морском шельфе Гайаны, принадлежность которого оспаривается Венесуэлой. Речь о нефтяном блоке Stabroek с оценочными запасами в 11 млрд баррелей. Именно в этом контексте стоит воспринимать американские "Харриеры" в небе над Джорджтауном.

Третье — личный фактор, немаловажный для Трампа. Еще со времен первого президентского срока он воспринимает Мадуро как личного врага, которого никак не удается "дожать". Прецеденты развязывания Вашингтоном агрессии под явно сфабрикованными предлогами имеются (вспомним события почти четвертьвековой давности вокруг Ирака и пробирку Колина Пауэлла). Так что варианта точечного удара по Венесуэле с прицелом на ликвидацию членов высшего руководства Боливарианской Республики полностью исключать нельзя. Как нельзя исключать и возможности того, что ситуация искусственно созданного американцами военного противостояния с Каракасом выйдет из-под контроля в результате "роковой случайности" или "ошибки исполнителя", в руках которого современное смертельное оружие.

Однако вероятность такого развития событий, на мой взгляд, все-таки невелика. Развертывание сил и средств Пентагон проводит слишком небыстро и демонстративно. Скорее, дело ограничится демонстрацией военной мощи и показательными — а возможно, и постановочными, в расчете на телекартинку, — акциями пресечения транзита наркотиков.

При планировании возможных ударов по Венесуэле — а такая работа, конечно же, ведется — Вашингтону приходится брать в расчет огромное число "сдерживающих факторов". В том числе политического плана. Во-первых, прямая агрессия неизбежно отвратит от США большинство латиноамериканских стран. Проамериканские силы там будут терять поддержку избирателей. Это не согласуется с целями взять под контроль и влияние все Западное полушарие.

Кроме того, открытая военная интервенция или точечный авиаудар (по аналогии с Ираном или Катаром), скорее всего, обернутся жестоким кризисом в ОАГ, где недавно генеральным секретарем стал не обладающий значимым ресурсом влияния суринамец Альберт Рамдин. Не с руки Вашингтону проводить военную операцию и одновременно с началом 80-й сессии Генассамблеи ООН. Кстати, первым на неделе высокого уровня 23 сентября в Нью-Йорке должен выступить по традиции глава Бразилии, следом за ним — президент США. Лула да Силва хорошо понимает, что от него ждут ясных оценок политики, проводимой администрацией Трампа в Латинской Америке…

Фактор России

Нынешние события в Карибском бассейне по своим возможным последствиям проецируются далеко за пределы латиноамериканского региона. Для РФ происходящее там предоставляет возможность вновь обозначить твердую позицию в поддержку своего давнего союзника, решительно осудив эскалацию напряженности вокруг Венесуэлы.

Китай же, скорее всего, по сложившейся практике, постарается "не переходить на личности" и ограничится общими фразами о важности стремления к миру, необходимости инклюзивного развития и так далее.

Ни Каракас, ни Гавана, как это случалось и ранее, не прогнутся под давлением США. Это не в их правилах.

При этом на фоне прогнозируемого нежелания Пекина сейчас идти на еще большее обострение отношений с Вашингтоном по важной, но, в общем-то, частной для КНР латиноамериканской проблематике Куба, Венесуэла (возможно, и Никарагуа), скорее всего, будут внимательнее относиться к российским пожеланиям и предложениям, в том числе и на так называемых чувствительных треках, включая ВТС. А это, в свою очередь, может послужить на пользу российским переговорным позициям в диалоге с США по самому широкому кругу вопросов, включая украинский кризис.