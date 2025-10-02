Мнение

Бюджетный кризис в США, или Как Трамп "наклонил" демократов

Андрей Суржанский — о том, чем примечателен шатдаун в этом году и что его может прекратить

Федеральное правительство США частично приостановило в полночь на 2 сентября свою работу из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. "Что же теперь будет?" — стали восклицать "яйцеголовые" академики и эксперты, нервно заламывая руки.

Шатдаун подкрался незаметно?

"Да ничего", — хочется ответить им, поскольку эта история, как заезженная пластинка, повторяется с завидной регулярностью, но с разными политическими вариациями. Многим сторонним наблюдателям казалось, что нынешний шатдаун подкрался незаметно. На самом деле сведущие люди уже заранее знали, что произойдет. Точно так же как жители "Вороньей слободки" из бессмертного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" заранее знали, что их дом был обречен погибнуть от пожара. Вот и шатдаун произошел, для чего были все предпосылки.

Прелюдией к нему стало то, что верхняя палата американского законодательного органа США отклонила два предложенных партиями законопроекта, направленных на предотвращение приостановки работы правительства. План республиканцев, предусматривающий продление финансирования до 21 ноября, был принят 55 голосами против 45 — но не набрал необходимых 60 голосов. Внесенный демократами альтернативный законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 53.

Превозмогая боль

Тем не менее это первое закрытие ведомств с января 2019 года, но четвертое за два срока нынешнего президента. На этот раз представители Белого дома заявили о планах использовать шатдаун для радикальной реорганизации федерального правительства и консолидации власти в руках главы государства.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут приказал ведомствам рассмотреть возможность массовых увольнений вместо предоставления неоплачиваемых отпусков. Работа федеральных органов, жизненно важная для национальной безопасности, будет продолжена, хотя сотрудники, включая многих военнослужащих и работников правоохранительных органов, останутся без зарплаты. Особые счеты у президента США Дональда Трампа с Нью-Йорком, который считается оплотом демократов. Администрация немедленно объявила, что удержит $18 млрд федеральных средств, ранее выделенных штату на два крупнейших инфраструктурных проекта.

Забили тревогу американские силовики. Ассоциация агентов Федерального бюро расследований (ФБР) заявила, что частичная приостановка работы правительства может поставить под угрозу национальную безопасность страны. Из него следует, что "шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз в сфере национальной безопасности". В ассоциации убеждены, что шатдаун может негативно сказаться на "проводимых ФБР разбирательствах, судмедэкспертизах, сотрудничестве с правоохранителями" внутри страны и на международном уровне.

Сенатор-демократ Пэтти Мюррей от штата Вашингтон заявил, что действия Трампа и Воута демонстрируют то, как они "радостно используют вызванную ими приостановку работы правительства в качестве предлога, чтобы причинить еще больше боли" простым американцам.

Из-за чего сыр-бор?

Демократы требовали, чтобы республиканцы продлили субсидии на медицинское страхование по Закону о доступном медицинском обслуживании и отменили сокращения программ социальной защиты, принятые в рамках законопроекта Белого дома под названием "Один большой красивый законопроект". Представители Демпартии утверждают, что отмена дотаций приведет к резкому росту страховых взносов, а миллионы американцев окажутся в уязвимом положении.

Республиканцы, в свою очередь, настаивают на том, что любые спорные социальные статьи должны обсуждаться отдельно от основного бюджета, который должен быть принят как базовая гарантия функционирования государства. Отклонив требование оппозиции, Трамп, похоже, сознательно пошел на конфронтацию.

Напомню, с 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года — в первый президентский срок Трампа.

Нет худа без добра?

В связи с частичной приостановкой работы правительства США американское государственное Агентство по глобальным средствам массовой информации (USAGM) объявило о прекращении на неопределенный срок своей работы. Эта структура занимается внешнеполитической пропагандой и координирует деятельность таких финансируемых из госбюджета теле- и радиостанций США, как "Голос Америки", "Свобода/Свободная Европа" (признаны в России СМИ-иноагентами), их интернет-подразделений.

До 2018 года USAGM называлось Советом по вещанию, и во многих странах его деятельность вызывала откровенное раздражение, если не сказать больше.

Удар по глубинному государству?

На самом деле близкие к Белому дому люди говорят, что Трамп хочет воспользоваться нынешним бюджетным кризисом для того, чтобы поквитаться со своими недругами и очистить элиту от тех, кто мешает его реальным реформаторским планам. Речь о пресловутом "глубинном государстве". В США deep state — это конспирологическая теория, подразумевающая существование группы неизбираемых государственных чиновников, которые влияют на политику, минуя избранное руководство.

Трамп даже не скрывал, что шатдаун "может принести много пользы", в том числе привести к увольнению федеральных служащих, симпатизирующих демократам, и свертыванию инициатив, которые они поддерживают. "Республиканцы должны использовать эту возможность, появившуюся из-за навязанной демократами приостановки [работы правительства], чтобы избавиться от балласта, растрат и мошенничества. Можно сэкономить миллиарды долларов", — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Складывается впечатление, что Трамп хочет доделать то, что не удалось сделать его бывшему закадычному другу Илону Маску в период руководства департаментом эффективности правительства.

Как сообщило издание Politico, вашингтонская администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств. Так, уже сегодня появилась информация, что почти 335 тыс. гражданских сотрудников Пентагона отправлены в неоплачиваемые отпуска.

При этом в Белом доме отдают себе отчет в том, что это противостояние будет стоить недешево. Так, из-за частичной приостановки работы правительства ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю. Именно такие оценки приводятся в документах, которые Белый дом намерен передать законодателям-республиканцам. Если же шатдаун продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тыс.

Кто дрогнет первым?

Впереди трудные переговоры республиканцев и демократов, которые, по идее, должны закончиться компромиссом. Так было прежде. Но кто знает, до каких пределов будет простираться азарт Трампа в игре Chicken game, когда двое несутся друг на друга, рискуя столкнуться, пока кто-то один не свернет.

Бывает, что не сворачивают оба.

Но вот вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что приостановка работы правительства не продлится долго и первыми свернут демократы. "Это чистое предположение вице-президента США, потому что, как я думаю, вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы немного дрогнули. Они понимают фундаментальную нелогичность этого", — отметил Вэнс.

Ближайшие дни покажут, удалось ли Трампу навязать оппозиции свою волю и заставить ее принять неудобную позу. А пока, как предупредила губернатор штата Нью-Йорк демократка Кэти Хокул, статуя Свободы в Нью-Йорке может погрузиться во тьму ввиду отсутствия бюджетного финансирования.

Символично, не правда ли?

