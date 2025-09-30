Проигрыш и самоликвидация: реализуемы ли условия Трампа для Израиля и Палестины

Константин Мачульский — о содержании плана по урегулированию ситуации в Газе, реакции на него и шансах на воплощение

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе. Об искренности его слов говорить вряд ли стоит, лучше рассмотрим, в чем именно заключается американская инициатива и какие отклики на нее в мире.

Суть и согласие

Документ предусматривает немедленное прекращение огня и постепенный вывод израильских войск Газы, обмен всех израильских заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах и амнистию для членов ХАМАС при условии разоружения, а также передачу управления анклавом "международному органу" до реформы Палестинской национальной администрации.

"Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который отвечает нашим военным целям. Он вернет в Израиль всех наших заложников, лишит ХАМАС военного потенциала и политического господства, а также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля", — сказал Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом после встречи в Белом доме.

"Если ХАМАС согласится на ваш план, господин президент, первым шагом будет небольшой отвод войск, за которым последует освобождение всех заложников в течение 72 часов. Следующим шагом станет создание международного органа, которому будет поручено полное разоружение ХАМАС и демилитаризация Газы", — сказал Нетаньяху, отметив, что "ценит готовность Трампа возглавить этот орган".

При этом Трамп объявил о создании "Совета мира" для управления сектором Газа, который возглавит он сам, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. "Если эта международная организация добьется успеха, мы окончательно положим конец войне. Израиль осуществит дальнейший вывод войск, связанный с разоружением и демилитаризацией, но в обозримом будущем останется в периметре безопасности", — повторил израильский премьер.

Американский президент также полон оптимизма. "Сегодняшний день является историческим днем для мира, и премьер-министр Нетаньяху, и я только что завершили важную встречу, на которой обсудили многие важнейшие вопросы, включая торговлю, Иран, расширение Авраамовых соглашений, и, что наиболее важно, мы обсудили, как положить конец войне в Газе. Но это лишь часть более широкой картины, а именно мира на Ближнем Востоке, и давайте назовем это вечным миром на Ближнем Востоке", — сказал он на пресс-конференции.

Трамп не сомневается, что в Газе скоро будет восстановлен мир. "Да. Очень уверен в этом", — сказал он, пожимая руку израильскому премьеру.

Израильский саботаж

На бумаге план Дональда Трампа, состоящий первоначально из 21 пункта и потерявший по дороге до израильского-американского саммита один пункт, выглядит стройно. Но на практике он нереализуем, считают многие наблюдатели.

Для кабинета Нетаньяху реальное прекращение войны и участие в долгих и неудобных переговорах о статусе Палестины, о создании "двух государств" — заведомо проигрышный сценарий. Ультраправая коалиция уже отвергает его.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Израиль внес несколько правок в план Трампа по Газе перед его одобрением израильским премьером. Наиболее заметной корректировкой является вопрос государственности. В плане указывается возможность создания независимого палестинского государства, однако в нем отсутствует упоминание о двухгосударственном решении. А без четкой перспективы решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств вероятность того, что Саудовская Аравия будет финансировать план американского лидера, довольно мала.

Газета Al Araby Al Jadeed указывает, что внесенные израильскими переговорщиками в последние несколько часов поправки и вовсе "напоминают подрыв плана". В ходе переговоров формулировки "в отношении механизмов его реализации стали расплывчатыми", "в них нет ясности, за исключением освобождения израильских заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа".

Публично Нетаньяху будет поддерживать документ, чтобы доказать Трампу свою лояльность и поддержать его стремление представить себя как "величайшего миротворца". На практике израильский кабинет будет саботировать каждую статью соглашения: затягивать сроки реализации договоров, ужесточать условия передачи контроля, манипулировать процедурой разоружения. Для властей Израиля важно "сохранить лицо" перед Трампом, а ХАМАС в любом случае будет выставлен как "недоговороспособные террористы".

Кстати, еще не успев заявить о согласии с планом Трампа, Нетаньяху предупредил, что если ХАМАС будет саботировать соглашение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".

ХАМАС против

Для ХАМАС условия Трампа равны объявлению о самоликвидации. Разоружение и передача контроля Палестинской национальной администрации (а она не пользуется никакой популярностью не только в секторе Газа, но и на родном ей Западном берегу реки Иордан) — капитуляция движения, которое живет и позиционирует себя как оплот сопротивления израильтянам. Фракции палестинского сопротивления в секторе Газа осудили мирный план Трампа, как только его пункты стали им доступны — еще до официального их обнародования Белым домом.

По данным Al-Jazeera, катарские и египетские официальные лица ночью передали переговорной группе ХАМАС американо-израильский план.

Палестинцы посчитали его "расплывчатым" и направленным на реализацию стремления Израиля продлить геноцид в секторе Газа. "Мы не примем ни одно предложение, которое не предусматривает право палестинского народа на самоопределение и защиту от массовых убийств", — заявил лидер ХАМАС Махмуд Мардави. Он также добавил, что заявление Трампа "является попыткой подавить международное движение за признание палестинского государства".

Генеральный секретарь палестинского "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала раскритиковал предложение Трампа, назвав его "американо-израильским соглашением, отражающим позицию Израиля в полной мере". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/25200949 "То, о чем Трамп и Нетаньяху объявили на своей последней пресс-конференции, — это соглашение сугубо между США и Израилем. Его воплощение в жизнь приведет лишь к продолжению войны против палестинского народа и спровоцирует взрыв ситуации на Ближнем Востоке", — убежден ан-Нахала.

Генсек "Исламского джихада" полагает, что израильское руководство "пытается при помощи США навязать" радикалам то, чего "не смогло достичь силовыми методами".

Директор правительственного пресс-центра Газы Исмаил аль-Тавабта также отверг план Трампа, заявив, что он не предлагает долгосрочного решения и направлен на установление опеки, которая узаконит израильскую оккупацию и лишит палестинцев их прав. "Единственный способ положить конец геноциду — остановить нападения Израиля, снять блокаду, положить конец систематическому истреблению и гарантировать палестинцам право на свободную жизнь и создание независимого государства. Любое предложение, согласно которому сектор Газа рассматривается как безоружная, несуверенная зона безопасности под международным управлением, категорически неприемлемо для палестинского народа", — отметил он.

Реакция мира

Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором высоко оценили "искренние усилия" Трампа по прекращению войны в секторе Газа. "Министры подтверждают свою готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами и сторонами конфликта в целях завершения соглашения и обеспечения его реализации таким образом, чтобы гарантировать мир, безопасность и стабильность народам региона", — говорится в заявлении.

Италия и Франция также приветствовали план Трампа, заявив, что он может стать "поворотным моментом, который позволит навсегда прекратить боевые действия". При этом там подчеркнули, что "у ХАМАС нет другого выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану".

Власти ФРГ выразили готовность оказать США поддержку в реализации плана по Газе. "План США для Газы предоставляет уникальную возможность положить конец ужасной войне в Газе. Он дает надежду сотням тысяч людей, страдающих в Газе от ожесточенных столкновений, жестокого захвата заложников и невообразимых гуманитарных трудностей. Наконец, надежду израильтянам и палестинцам на скорое окончание этой войны", — сказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, отметив, что подобную возможность нельзя упускать.

Движение ХАМАС, по словам министра, должно ею воспользоваться. Вместе с тем он призвал всех, кто может повлиять на ХАМАС, "сделать это сейчас".

"Правительство Германии готово оказать конкретную поддержку в реализации этого плана", — заверил он. "У нас с нашими американскими, арабскими и европейскими партнерами общая цель: полная безопасность еврейского Государства Израиль и политическая перспектива для палестинцев", — резюмировал глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Вадефуль также рассказал, что в следующие выходные совершит поездку в регион.

Что касается Палестинской национальной администрации, то она также высоко оценила этот план. Там подтвердили готовность сотрудничать с США и другими партнерами для достижения всеобъемлющего соглашения, которое "проложит путь к справедливому миру на основе решения о создании двух государств".

Несмотря на такую, казалось бы, поддержку, план Трампа красив на словах, но сталкивается с иной реальностью. А она такова, что ради сохранения власти и Нетаньяху, и ХАМАС будут продолжать войну и любые попытки разрешить конфликт извне будут оставаться скорее пиар-акциями, а не полноценной дорожной картой мирного урегулирования.