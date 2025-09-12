Сергей Балмасов — о последствиях для американцев, Ближнего Востока и мира

Израильский удар по территории Катара приведет к самым серьезным изменениям на Ближнем Востоке. Ведь прежние гаранты для его безопасности перестали быть таковыми.

Вина Катара?

9 сентября Израиль нанес авиаудар по территории полуостровного государства, что резко ухудшило общую (хотя и без того тяжелую) ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. Целью удара стала ликвидация представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Руководство Израиля обвинило власти Катара "в укрывательстве на своей территории" виновников нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Показательно, что удар по катарской территории под красноречивым названием "Огненный саммит" был нанесен в момент, когда члены ХАМАС готовились начать переговоры по мирному урегулированию в Газе. Причем гарантом их проведения выступали США во главе с президентом Дональдом Трампом.

Последствия удара для Израиля

Точных данных о результатах удара нет: ХАМАС утверждает, что никто из функционеров не пострадал, тогда как саудовский канал Al Hadath сообщил о гибели четверых из них, а газета Asharq Al Awsat написала о двух пострадавших. Тем не менее последствия израильских действий будут ощущаться в самых разных "измерениях" в ближней, среднесрочной и дальней перспективах.

Так, удар по Катару вызвал временное улучшение внутриполитической ситуации для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Последние годы он испытывает мощное давление со стороны оппозиции, которая в этот раз почти безоговорочно его поддержала. Разумеется, она не прекратит свои действия, однако они на ближайшую перспективу могут несколько ослабнуть.

Впрочем, вызванная атаками на Доху остановка переговорного процесса по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС, способна вновь подстегнуть протесты в Израиле с соответствующими обвинениями в адрес премьер-министра.

С другой стороны, попытка ликвидации руководства палестинского радикального движения в Катаре наглядно говорит, что действия Израиля не ограничиваются лишь Газой. Причем после уже имевших место покушений на лидеров ХАМАС в Иране речь идет о намерении вести войну далеко от израильских границ. Видимо, Тель-Авив настраивается на длительное ведение боевых действий, возможно даже на среднесрочную перспективу, с целью разгрома враждебных ему сил в целом регионе.

Дело в том, что события 7 октября 2023 года в Израиле многие восприняли как попытку внешних сил руками ХАМАС осуществить нападение на страну. Поэтому израильский премьер таким образом воплощает свои обещания в жизнь — физически истребить врагов. А их, мол, много.

Одним из главных в Израиле считается Иран, который, с точки зрения Тель-Авива, поддержал ХАМАС и другие радикальные ближневосточные антиизраильские группировки. В июне 2025 года Тель-Авив с американской поддержкой попытался не только ликвидировать силой иранскую ядерную программу, но и осуществить смену политического режима в Исламской Республике. Но добиться поставленных целей Израилю не удалось. Впрочем, в июне, на мой взгляд, был отыгран лишь один из раундов борьбы, и сейчас стороны готовятся к ее продолжению.

При этом, по сути, Израиль никто не останавливает, что в таких условиях способно породить в Тель-Авиве дополнительные воинственные стремления на среднесрочную перспективу. А в долгосрочной перспективе целью может стать не только поглощение всей Палестины с ликвидацией палестинского государства, но и реализация планов по созданию того самого "большого Израиля", идеи по которому прежде считались уделом правых сионистских маргиналов.

Последствия для Катара

При всем этом в Тель-Авиве уверены, что Иран готовил события 7 октября технически (включая поставки оружия ХАМАС), а Катар мог взять на себя финансовую сторону дела.

При этом катарское руководство позиционирует Доху как важную переговорную площадку, где стороны ближневосточного конфликта могут разрешить свои споры. До недавнего времени подобная стратегия себя оправдывала. С Катаром были вынуждены консультироваться в том числе и сильные державы вроде США. Однако израильский удар 9 сентября выбил Доху из переговорного процесса.

Действия Тель-Авива являются прямым продолжением июньской войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой. Напомню, 23 июня Тегеран также ударил ракетами по катарской территории. Удар пришелся по американской военной базе Эль-Удейд в ответ на участие США в бомбардировке иранских ядерных объектов.

Повторение удара по его территории, но уже со стороны Израиля, наглядно свидетельствует, что это становится печальной для Дохи тенденцией.

Последствия для США и других стран

Одним же из самых главных последствий израильского удара по Катару может стать полное переосмысление в регионе отношения к США. Так, с момента холодной войны негласно считалось, что наличие на территории американских военных объектов служит гарантией безопасности тому или иному государству. Это дополнительно подкреплялось крупными закупками у Вашингтона вооружений.

Однако, как мы видим на примере иранского удара 23 июня и израильского налета 9 сентября, американские военные гарантии уже почти ничего не стоят не только в отношении врагов США, но и даже его союзников вроде Израиля. Тем более что и старый союзник Дохи в лице Турции, также имеющий в Катаре военную базу, также, видимо, не способен обеспечить ей защиту.

Следовательно, осознание того, что военный союз с США, как и многомиллиардные закупки американского оружия, бесполезен, может прийти не только к катарскому руководству, но и к другим (например, монархиям Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, — им впору примерить "катарские одежды", ведь они также до сих пор полагались на защиту США). А это создает угрозы катарскому бизнесу по сжиженному газу — могут активизироваться попытки нового передела мирового энергетического рынка. Думаю, Катару придется уже как минимум на среднесрочную перспективу искать себе альтернативные гарантии безопасности.

В этих условиях, на мой взгляд, выход для Катара может быть найден в сближении с Китаем, Россией и другими странами БРИКС.

Особенно заманчивым для Дохи может стать давно напрашивающийся "природный" союз с Москвой. И он вполне способен стать не ситуативным — ввиду крайней важности контроля мирового газового рынка, на который вовсю наступают США.

Причем, напомню, израильский удар по Катару был произведен в момент объявленных переговоров "под эгидой" США. На этом примере становится ясно, что если раньше подобные соглашения были просто недолговечными, то теперь никто не может поручиться даже за безопасность их участников.