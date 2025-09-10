Asharq Al Awsat: два члена руководства ХАМАС ранены из-за удара по Дохе

Представители движения публикацию пока не комментировали

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Двое членов политбюро палестинского движения ХАМАС получили ранения в результате удара ВВС Израиля по Дохе, один пострадавший находится в критическом состоянии. С таким утверждением выступила газета Asharq Al Awsat.

По данным ее источников в ХАМАС, пострадавшие проходят лечение "в частной больнице" в Катаре и находятся "под усиленной охраной". Их имена пока не раскрываются, однако собеседники издания утверждают, что удар был нанесен в том числе по вилле лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи. Данных о том, находился ли он сам в здании в момент бомбардировки, нет.

Еще одной целью стал офис убитого год назад главы политбюро движения Исмаила Хании - там проводилась встреча руководства организации. Для участия в совещании в Доху прибыли представители ХАМАС, проживающие в Турции и других странах. Издание отмечает, что присутствовавших уберегло от смерти то, что они "находились в другой части рабочего кабинета" Хании, "достаточно отдаленной от места попадания авиабомбы". Источники газеты предположили также, что израильские военные при нанесении ударов могли ориентироваться на местонахождение мобильных телефонов членов политбюро ХАМАС. Последние, как рассказали собеседники Asharq Al Awsat, в целях конспирации никогда не брали с собой средства связи на встречи и предпочитали оставлять их в автомобиле или у личных помощников.

В ближайшие несколько дней оставшиеся в живых члены политбюро ХАМАС планируют возобновить переговоры с посредниками о прекращении огня в Газе, если будут уверены в собственной безопасности.

9 сентября в столице Катара прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына Халиля аль-Хейи.