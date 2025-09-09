Что известно об ударе по делегации ХАМАС в Дохе

Делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.
Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники телеканала также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.
Об ударе
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.
- Куда конкретно были нанесены удары, не уточняется.
- Армия Израиля отметила, что "перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению".
- Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении сообщил, что делегация ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе.
- Власти Израиля уведомили США о планах нанести удар по Катару, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan.
- В ее сообщении отмечается, что его целью было устранение представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
Последствия нападения
- По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару, утверждает телеканал Al Hadath.
- Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки.
- Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.
- В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Гази Хамад, отметил телеканал, однако данных о его судьбе пока нет.
- В то же время Al Jazeera утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая Халиля аль-Хейю, выжили после израильского удара по Дохе.
Реакция на атаку
- Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль ответственен за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе.
- Катар осуждает действия Израиля, которые поставили под угрозу безопасность гражданского населения, говорится в заявлении дипломата.
- Силы безопасности Катара начали расследование обстоятельств, связанных с израильской атакой на политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе, также сообщил дипломат.