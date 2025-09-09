9 сентября, 17:11
Ближневосточный конфликт

Что известно об ударе по делегации ХАМАС в Дохе

REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa

Делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники телеканала также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

Об ударе

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.
  • Куда конкретно были нанесены удары, не уточняется.
  • Армия Израиля отметила, что "перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению".
  • Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении сообщил, что делегация ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе.
  • Власти Израиля уведомили США о планах нанести удар по Катару, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan.
  • В ее сообщении отмечается, что его целью было устранение представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Последствия нападения

  • По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару, утверждает телеканал Al Hadath.
  • Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. 
  • Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.
  • В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Гази Хамад, отметил телеканал, однако данных о его судьбе пока нет.
  • В то же время Al Jazeera утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая Халиля аль-Хейю, выжили после израильского удара по Дохе.

Реакция на атаку

  • Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль ответственен за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе.
  • Катар осуждает действия Израиля, которые поставили под угрозу безопасность гражданского населения, говорится в заявлении дипломата.
  • Силы безопасности Катара начали расследование обстоятельств, связанных с израильской атакой на политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе, также сообщил дипломат.
 
