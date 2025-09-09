Что известно об ударе по делегации ХАМАС в Дохе

Делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники телеканала также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

Об ударе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

Куда конкретно были нанесены удары, не уточняется.

Армия Израиля отметила, что "перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению".

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении сообщил, что делегация ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, подверглась нападению в Дохе.

Власти Израиля уведомили США о планах нанести удар по Катару, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan.

В ее сообщении отмечается, что его целью было устранение представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Последствия нападения

По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару, утверждает телеканал Al Hadath.

Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки.

Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.

В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Гази Хамад, отметил телеканал, однако данных о его судьбе пока нет.

В то же время Al Jazeera утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая Халиля аль-Хейю, выжили после израильского удара по Дохе.

Реакция на атаку