Зачем Брюссель намеренно увеличивает цены на энергию в Европе

Игорь Юшков — о том, как долго еще будут расти цены на электроэнергию, газ и ЖКХ в ЕС

Игорь Юшков , Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

В европейских СМИ все чаще рассказывают о росте тарифов на электроэнергию, ЖКХ и газ. Причем рост цен объясняют исключительно виной России, мол, это она спровоцировала энергетический кризис, развязав конфликт на Украине, и вообще сократила поставки энергоносителей в Европу. Таким образом проводится идея о том, что РФ нужно наказать за ущерб, который она нанесла каждой европейской семье. А значит, Евросоюз должен принимать более жесткие меры в отношении России.

Американская дудка и экономика

В последнее время ЕС особенно активизировался в вопросе противостояния России. Это происходит на фоне стремления президента США Дональда Трампа несколько отстраниться от украинского конфликта. Хотя это происходит в специфической форме: он не хочет больше финансировать военные поставки за счет американского бюджета, но готов продавать сколько угодно оружия европейцам, чтобы те далее уже сами передавали его Украине. "Америка прежде всего" — завет Трампа в действии.

Однако в европейской экономике проблемы куда серьезнее, чем в американской.

В 2025 году экономика Евросоюза хоть и перешла к росту, но темпы все еще довольно малы. В первом квартале текущего года рост составил 1,5% год к году и 0,6% квартал к кварталу. Во втором квартале — 1,4% год к году и 0,1% квартал к кварталу.

Отмечу, что при этом уровень поддержки трат на военные расходы в обществе снижается. Опросы Polling Europe, которые были проведены по заказу Euractiv, показали, что в странах Евросоюза положительно оценили этот курс только 67%, когда как в апреле 2024 года за него высказывались 74% респондентов.

В то же время европейские политики так и не смогли договориться о конфискации замороженных в Бельгии и других странах ЕС суверенных российских активов. Основной позицией против этих действий служит то, что остальными странами такие шаги будут расценены как воровство и доверие к европейской юрисдикции будет существенно подорвано.

Во всем виновата Москва?

Именно в таких условиях европейские политики стремятся склонить общественное мнение к одобрению роста трат на антироссийские действия. В рамках соответствующей информационной кампании в европейских СМИ и появляются материалы, которые преподносят рост тарифов на энергию с акцентом на украинский конфликт, вину за энергетический кризис перекладывают на Москву. В частности, немецкая газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivox сообщила, что семьи из четырех человек с 2022 по 2025 год потратили лишние €4 815 на газ и €1 149 — на свет. Правда, вот в реальности повышение цен на газ и, соответственно, на электроэнергию в Европе началось еще в середине 2021 года.

Европейские политики годами говорили про ускоренный энергетический переход, запугивая энергетические компании тем, что вскоре страны ЕС будут использовать только возобновляемую энергетику и углеводороды будут никому не нужны. Значит, если компании вложат деньги в месторождения и соответствующую инфраструктуру, то потеряют свои инвестиции. Поэтому все должны финансировать только возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В реальности спрос на газ и другое ископаемое топливо восстановился — после снижения во время пандемии COVID-19. Но предложение уже не смогло его удовлетворить. Местные не вкладывались (а могли) в развитие системы по углеводородам, при этом шло сокращение поставок газа из России (и это происходило не по инициативе Москвы). Так что рост цен возник из-за банального дефицита.

Не для людей, а ради политики

Здесь стоит заметить, что если бы экспорт газа из России в Евросоюз продолжался в объемах 2021 года, то кризис и рост цен все равно был бы. Однако! Пик цены на европейском рынке оказался бы гораздо ниже (в моменте биржевая цена на газ летом 2022 года превышала $3 000 за тысячу кубометров), а продолжительность периода сверхвысоких цен была бы куда меньше.

Не сложно сравнить. Страны, сохранившие полноценные закупки российского трубопроводного газа, имеют цены на газ и электроэнергию меньше, чем те, кто отказался от сотрудничества с РФ.

По данным VaasaETT, европейский "Индекс цен на электроэнергию для домохозяйств" показывает, что в сентябре 2025 года цена на электроэнергию для конечных бытовых потребителей в Берлине составила €40,97 за кВт⋅ч, в Праге — €36,11, в Брюсселе — €35,1, а в Будапеште — €9,26 за кВт⋅ч. Так, Будапешт имеет самую дешевую электроэнергию среди всех европейских столиц, и именно Венгрия продолжает покупку российского трубопроводного газа. Чуть дороже электроэнергия в Белграде — €10,48 — Сербия также импортирует трубопроводный газ из РФ.

Похожая картина в европейских городах наблюдалась в сентябре и с ценами на газ для конечных потребителей. Самая высокая цена в пересчете на киловатт-час в шведском Стокгольме — €34,39, самая низкая в Будапеште — €2,54, в словацкой Братиславе — €6,49.

Ранее европейцы годами развивали конкуренцию на газовом рынке, указывая, что чем больше поставщиков, тем меньше цена. Теперь эти экономические соображения отвергнуты, так как противоречат политическому курсу Брюсселя.

Попытки ввести полный запрет на российский газ (в частности, поставки по "Турецкому потоку" и сжиженный природный газ — СПГ), бесспорно, приведут к сохранению высоких цен на европейском рынке.

Конечно, общий их уровень, в частности на электроэнергию и газ, может несколько снизиться в 2026 году и далее в связи с тем, что в США планируется ввести в эксплуатацию новые заводы по сжижению газа — а это увеличит объем предложения на мировом рынке. Но если европейские страны на этом фоне будут иметь возможность покупать и российский газ, то цена будет ниже, чем в условиях эмбарго на российские поставки.

Поэтому Брюссель, инициируя полный отказ от российских энергоносителей, намеренно поддерживает цены на электроэнергию, газ, нефтепродукты для простых европейцев выше, чем они могли бы быть. А после очередной констатации повышения тарифов СМИ вновь все свалят на коварные действия Москвы.

