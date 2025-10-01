Макрон раскритиковал идею ФРГ выдать Украине кредит за счет активов России

Французский президент призвал уважать международное право

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон критически отнесся к предложению канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на сумму почти €140 млрд за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах Евросоюза.

"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", - заявил Макрон журналистам на полях неформального саммита ЕС в Копенгагене, его слова приводит газета The Guardian заявление Макрона.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Мерц ранее в статье в британской газете Financial Times заявил, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ.