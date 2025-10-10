В Max теперь можно скрывать для себя каналы с чувствительным контентом

Для пользователей также добавили возможность делиться прямыми ссылками на контент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пользователи Max получили возможность скрывать для себя каналы с неприемлемым для них контентом, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

При включении этой опции (из раздела "Приватность") каналы и посты с маркировкой 16+ исчезнут из ленты, поиска и пересылок.

Также для пользователей добавили возможность делиться прямыми ссылками на контент, а для авторов каналов - счетчик просмотров публикаций. В ближайшие дни авторы получат возможность оформлять части постов в "цитаты".

В новость внесена правка (14:46 мск) - передается с изменениями в 3-м абзаце в связи с корректировкой от пресс-службы.