Биткойн может упасть до $97 тыс. при сохранении риторики Трампа к КНР

Динамика рынка зависит почти исключительно от политических решений, отметил заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Биткойн может опуститься в цене с нынешних $112 тыс. до $97-98 тыс. при сохранении риторики Трампа в отношении КНР. Такое мнение выразил ТАСС ряд опрошенных экспертов. При этом они отметили, что закрытие торговых позиций трейдеров более чем на $20 млрд стало самым большим за все время наблюдений.

Ночью 11 октября стоимость биткойна опустилась ниже отметки в $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года, до $102 тыс. (-15,98%). В это же время цена второй по популярности криптовалюты - Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - падала на 21,09%, до $3,435 тыс.

К 13:30 мск биткойн замедлил снижение и находился на уровне $112,122 тыс. (-7,73%), а "эфир" находился на отметке в $3,830 тыс. (-11,88%).

Мнение экспертов

По словам финансового аналитика Bitriver Владислава Антонова, минувшей ночью рынок криптовалют подвергся резкому обвалу, вызванному мощной волной маржинальных ликвидаций на фоне неожиданной эскалации торговых конфликтов между США и Китаем.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин на товары из Китая, а также введет меры экспортного контроля в отношении всего критически важного программного обеспечения.

"Прошедшая ночь для крипторынка стала одной из самых исторических за все годы. Более $20 млрд ликвидаций за сутки - это цифра, которую рынок не видел никогда. На некоторых биржах альткоины падали на 80-90%, стаканы были пустыми, исполнение ордеров зависало, а интерфейсы просто переставали отвечать", - отметил ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.

"В текущих условиях рынок остается крайне уязвимым. Восходящий тренд дал серьезную трещину, ожидать быстрого восстановления маловероятно - ликвидность подорвана, часть участников "зализывает раны", а волатильность обеспечивает как давление на покупателей, так и дополнительные просадки на каждом техническом отскоке. Даже продавцы понесли существенные потери, когда некоторые шорты были принудительно ликвидированы на резком отскоке выше $110 тыс., что лишь усугубило нервозность", - добавил Антонов.

Что будет с биткойном дальше

"С момента второго прихода Трампа в Белый дом и последующего анонса «взаимных» пошлин можно сказать, что Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Вероятно, многие помнят, какими турбулентными были рынки в апреле 2025 года. Однако, начиная с конца мая, происходила некоторая разрядка: два раунда торговых переговоров вернули рынки в риск-он режим, что привело к росту позиций, открытых с высоким кредитным плечом", - рассказал заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

По словам Антонова, если риторика Трампа сохранится на прежнем жестком уровне, рынок рискует повторить волну обвалов: при повторных "шоковых атаках" движение вниз может дотянуться до зоны $97-98 тыс. по биткойну. "Вся динамика сейчас зависит почти исключительно от политических решений - без смягчения позиций администрации США ждать уверенного отскока и возвращения к рекордам пока преждевременно", - заключил эксперт.