SCMP: бизнес Гонконга привык к неопределенности Трампа

Многие китайские компании ищут альтернативные возможности, передает газета

ГОНКОНГ, 11 октября. /ТАСС/. Компании Гонконга уже привыкли к неопределенности, вызванной угрозой президента США Дональда Трампа с 1 ноября увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая. Как сообщили газете South China Morning Post (SCMP) представители местного бизнеса, многие китайские компании ищут альтернативные возможности, не дожидаясь введения новых тарифов.

Почетный президент Ассоциации китайских производителей Аллен Ши заявил, что в связи с ограничениями на редкоземельные металлы, которые ввели власти КНР, китайские компании уже предвидели ответные меры со стороны Трампа.

"Трамп может добавить еще 100% или 200% [пошлин], но это уже не будет иметь особого эффекта", - сказал он, добавив, что этот шаг носит исключительно "идеологический характер".

"Производители, которым необходимо было перенести производство, уже переместили его в страны Юго-Восточной Азии", - считает Аллен Ши.

Член законодательного совета мегаполиса Кеннеди Вонг полагает, что "никто больше не доверяет заявлениям Трампа из-за его частой смены позиции".

При этом, как указывает SCMP, в преддверии введения экспортного контроля технологические эксперты призвали государственные учреждения и частные компании Гонконга ускорить замену критически важных программных систем американского производства и быть готовыми к "болезненному переходу" на другие программы.

Основатель и председатель гонконгско-китайской Ассоциации сетевой безопасности Дэвид Ип, заявил, что важно знать, какое именно критически важное программное обеспечение будет подпадать под экспортный контроль США.

"Нам нужно дождаться, когда Трамп перечислит его. Эти ограничения беспрецедентны, поскольку США никогда не ограничивали использование своего программного обеспечения другими странами", - сказал он.

По его оценкам, более 75% гонконгских компаний используют американское программное обеспечение для кибербезопасности, поэтому таким компаниям необходимо подготовить план Б для замены критически важных приложений.

Обострение тарифной войны США и Китая

10 октября Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом общий размер пошлин США на продукцию из Китая может достичь 130%.

По словам американского лидера, это станет ответом на "исключительно агрессивную позицию", которую занял Китай, сообщив о том, что с 1 ноября "введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию", а также на товары, якобы не производимые на территории КНР. По мнению президента, это является частью "разработанного годы тому назад плана" и касается "всех стран без исключения".