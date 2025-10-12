Трутнев: ДФО готов делиться опытом по восстановлению экономики с Донбассом

Регионы Дальнего Востока восстановили в ДНР более 1 тыс. соцобъектов с 2022 года

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока готовы делиться опытом по восстановлению экономики с Донбассом. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Опыт по развитию экономики Дальнего Востока уникален. Другого такого в стране нет. Мы вместе за эти годы создали систему ускоренного развития территорий, научились выстраивать экономику в сложных условиях. И мы готовы делиться этим опытом с коллегами", - сказал Трутнев.

Регионы Дальнего Востока восстановили на подшефных территориях Донецкой Народной Республики более 1 тыс. социальных объектов с 2022 года.

