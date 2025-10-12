Вэнс: США в ближайшие недели планируют узнать, хочет ли Китай торговой войны

Вице-президент назвал ситуацию "деликатным танцем", отметив, что многое будет зависеть от реакции КНР

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Alex Brandon-Pool/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ближайшие недели покажут, хочет ли Китай начать торговую войну с Соединенными Штатами или готов вести себя "разумно".

Читайте также

О чем торговались Трамп и Си Цзиньпин

"Мы многое узнаем в ближайшие недели о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или же они действительно хотят быть разумными. Я надеюсь, что они выберут путь разума", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он назвал ситуацию "деликатным танцем", отметив, что многое будет зависеть от реакции Китая. "Если они ответят в крайне агрессивной манере, я гарантирую вам, у президента Соединенных Штатов гораздо больше карт, чем у Китайской Народной Республики. Если же они готовы быть разумными, то Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", - добавил вице-президент.

10 октября Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%. По словам американского лидера, это будет ответом на "исключительно агрессивную позицию" Пекина.

Министерство коммерции Китая сообщило, что китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США пошлин на товары из КНР на 100%.