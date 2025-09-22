О чем торговались Трамп и Си Цзиньпин

Андрей Кириллов — о том, какие выводы можно сделать из телефонного разговора президента США и председателя КНР, а также планов по личной встрече

Поговорив по телефону с Си Цзиньпином — третий раз в этом году, — Дональд Трамп снова натолкнулся на великую стену китайской упертости. Что, впрочем, явно идет на пользу великому делу мира во всем мире. Думаю, китайцы нашли магическую формулу для противодействия любым американским наскокам и подходам.

А не уступите ли вы нам свой TikTok задешево?

Кому как, а по-моему, нынешний телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином весьма смахивал на торг старого барышника с прижимистым садоводом-огородником. Если кому-то подобное сравнение покажется некорректным, то пусть будет диалог бойкого коммивояжера с расчетливым клиентом, суть та же.

Что-то вроде: "А какие красивые розы у вас в палисаднике… И сынишка у вас такой умненький-разумненький… Купите у меня новейшее средство для подкормки растений, совсем недорого отдам, мы ведь с вами давно друг друга знаем… И уступите заодно вашу клубнику за полцены, у вас ее все равно птицы поклюют!" А несговорчивый владелец клубники отвечает, что, мол, еще подумает (у китайцев это означает скорее нет, чем да) и "вообще условия у вас какие-то несуразные, давайте о базовых принципах торговли сначала договоримся, а от ваших птиц мы пугало на своих грядках водрузим".

Вот и Трамп в пятницу первым делом похвалил недавний парад в Пекине по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии (явно полагая, что это будет приятно китайскому лидеру). Потом превознес чрезвычайную важность китайско-американских отношений. А затем перешел к главному — напористо выторговывал у партнера сервис коротких видео TikTok, на который американцы давно глаз положили.

Комментируя в тот же день итоги разговора, Трамп заявил о достижении прогресса в вопросе TikTok. Правда, позже, встретившись с журналистами в Белом доме, он несколько туманно добавил, что работа над реализацией сделки по продаже этой платформы "уже началась".

Напомню, что закон, обязывающий владельца сервиса — китайскую компанию ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан еще демократом Джо Байденом незадолго до окончания его президентства. Трамп, вернувшись на пост главы государства, обмолвился, что вообще-то тепло относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на выборах. И как бы в знак признательности он подписал указ, согласно которому блокировка TikTok в США была отложена. Но сам запрет на деятельность сервиса, впрочем, не отменил. Сейчас блокировка соцсети в США снова отсрочена — до 16 декабря.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Дональда Трампа рассчитывает все же добиться заключения сделки о продаже сервиса американскому консорциуму. Причем инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем — сумма может составить аж миллиарды долларов. При этом консорциуму американских инвесторов достанется около 80% акций, а китайской компании ByteDance останется менее 20%. Неслабо, да?

Кроме того, Трамп надеется впарить китайцам соевые бобы от американских фермеров и сотни (то ли 300, то ли все 500) гражданских "Боингов".

Кстати, не думайте о сое свысока. Соединенные Штаты, наряду с Бразилией, являются мировыми лидерами по производству этой культуры, в США соя занимает второе место по размерам посевных площадей. А в Китае и многих других азиатских странах продукты из сои занимают важное место в пищевом рационе (вспомните соевый соус и соевый творог тофу), много сои идет и на корм скоту. Кстати, еще в первое президентство Трампа Китай использовал ограничение закупок американской сои как инструмент торговой войны с США. Выиграла от этого Бразилия, лишний раз и с большой выгодой для себя продемонстрировав преимущества производственно-сбытовой кооперации внутри объединения БРИКС.

При этом никто не говорит, что США становятся "соевым придатком" Китая. Товар есть товар, вопрос только в цене.

А что сказал председатель Си?

Как сообщило центральное китайское телевидение, главы государств провели телефонный разговор, чтобы обменяться "откровенными и углубленными" мнениями о китайско-американских отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес, а также выработать стратегические ориентиры для стабильного развития китайско-американских отношений на следующем этапе. Разговор был "прагматичным, позитивным и конструктивным".

Китайский председатель напомнил о былом союзничестве Китая и США во Второй мировой войне, когда обе страны сражались бок о бок с общим врагом, тоже сказал несколько слов о параде. В Пекин, продолжил Си, по этому случаю были приглашены, наряду с китайскими, американские ветераны, потомки тех, кто входил в эскадрилью "Летающих тигров" США, сражавшихся с японцами в китайском небе.

Лидер КНР не добавил, что и сам президент США мог стоять 3 сентября на трибуне Ворот небесного спокойствия, где он оказался бы рядом с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Помня о предках и истории, мы должны дорожить миром и создавать будущее", — сказал китайский лидер. И сегодня, добавил Си Цзиньпин, две страны могут добиться общего процветания, нужно только приложить усилия для достижения взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Председатель КНР одобрительно отозвался о консультациях, которые вели в последнее время команды двух сторон, "демонстрируя дух равенства, уважения и взаимности".

Здесь Си не удержался и посоветовал американской стороне впредь "избегать принятия односторонних мер по ограничению торговли", чтобы не подрывать уже достигнутые договоренности.

На мой взгляд, китайский лидер ничего конкретного Трампу не пообещал, неопределенно высказался о возможности сделки по TikTok. Мол, китайские власти уважают пожелания бизнеса и радуются тому, что компании "хорошо справляются с коммерческими переговорами на основе соблюдения рыночных правил и находят решения, которые соответствуют китайским законам и нормативным актам и уравновешивают их интересы". Иначе говоря, компания все же находится в китайском правовом поле и КНР будет защищать ее интересы, как и интересы других китайских компаний, работающих в США. "Есть надежда, — сказал Си, — что Соединенные Штаты обеспечат китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для инвестирования в Соединенные Штаты". Это, думаю, еще предмет будущих переговоров.

Магическая формула Пекина

У меня складывается устойчивое впечатление, что американский президент, да и США в целом, уступают китайскому партнеру в этом противоборстве. Здесь проявляются и личные качества лидеров, и торгово-экономический потенциал двух крупнейших экономик мира, и их военная мощь, и не в последнюю очередь поддержка друзей и партнеров. Разумеется, Трамп, по своему обыкновению, преподносит свое общение с китайским коллегой как успех. Хотя тут нужно посмотреть – кто какие цели перед собой ставил и чего добился в результате.

Да и говорили они, получается, о разном. Си Цзиньпин излагал устои китайской дипломатии, а Трамп норовил отсечь у китайцев TikTok.

Дипломатия Трампа, включая его тарифные эскапады, — это, как бы сказать, поведение старого и многоопытного лиса в курятнике. Напугать его обитателей до беспамятства, до бестолковой беготни с кудахтаньем от стенки к стенке, и затем передушить поодиночке. Разумеется, на китайского дракона или русского медведя, индийского слона уловки вроде тарифных ограничений и санкций не слишком-то действуют. Но и сказать, что для Китая угрозы со стороны США — совсем пустой звук, тоже нельзя.

Соединенные Штаты — крупнейший торговый партнер страны. По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли в январе — июле составил $337,22 млрд, что на 12% меньше в годовом выражении. Положительное сальдо КНР в торговле с США за первые семь месяцев 2025 года сократилось на 13,1% в годовом выражении, до $165,52 млрд.

В Китае, конечно, есть те, кто считает, что надо непременно поладить с американским партнером: возможно, даже пойти на некоторые уступки, слегка поступиться принципами, зато сохранить и, может быть, приумножить бизнесы. Однако политическое руководство страны и его "центр" — председатель КНР Си Цзиньпин проявляют в отношениях с американцами твердость.

Мои китайские друзья посоветовали для более ясного понимания позиции Пекина обратить внимание на четыре иероглифа, замелькавшие в последнее время в национальных СМИ, — "чжаньлюэ динли". Я доверил перевод этой типа идиомы искусственному интеллекту (ИИ). Ответ: это "стратегическая целеустремленность, то есть твердая вера, способность спокойно принимать решения и постоянно действовать для достижения долгосрочных целей в сложных условиях, охватывающая три основных аспекта: четкие цели, умение оценивать ситуацию и силу воли".

Попросту говоря, это не только когда ты хочешь, но и когда ты можешь.

Причем применять эту магическую формулу, предложенную Си Цзиньпином еще, если мне не изменяет память, в 2019 году, рекомендуется на всех уровнях принятия решений. Например, имея в виду следование по пути социализма с китайской спецификой в национальном управлении, внешнюю политику, соблюдение основных стратегических целей в корпоративной деятельности. И так вплоть до принятия решений в жизни индивидуума.

Что касается телефонного разговора Си Цзиньпина с Трампом, то их нынешнее общение все же носит промежуточный, предварительный характер.

Им, очевидно, предстоит провести личную встречу в самое ближайшее время — судя по всему, на предстоящем 31 октября — 1 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. Трамп также заявил в социальной сети Truth Social о договоренности по итогам телефонного разговора с китайским лидером о том, что он сам совершит визит в Китай в начале следующего года, а "председатель Си в свою очередь приедет в Соединенные Штаты в подходящее время". Также Трамп отметил, что они договорились продолжать телефонные переговоры.

Как отмечает пекинская газета Huanqiu Shibao, на фоне заявлений лидеров Китая и США рынки продемонстрировали значительный оптимизм, а фондовые рынки США "значительно выросли".

А дальше будем посмотреть.