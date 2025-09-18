Встреча Трампа и Си Цзиньпина: готовы ли США говорить с Китаем на равных?

Андрей Суржанский — о том, почему у США не получится "наклонить" КНР, как Евросоюз

Президент США Дональд Трамп может нанести визит в Китай уже в конце октября — начале ноября нынешнего года. А председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Соединенные Штаты с ответным визитом в 2026 году, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Официального подтверждения пока нет, но есть основания предполагать, что оно вскоре появится.

С положительной динамикой?

Этой большой новости предшествовали консультации американских и китайских представителей в Мадриде, в том числе по вопросу приобретения группой американских компаний китайской соцсети TikTok.

Также сам Трамп ранее сообщил, что намерен 19 сентября поговорить по телефону с Си Цзиньпином. Как уточнил его министр финансов Скотт Бессент, лидеры двух стран утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы TikTok в США. Глава Минфина с удовлетворением констатировал, что американо-китайские консультации "становятся все более продуктивными" и проходят в "атмосфере взаимного уважения".

Таким образом, американская сторона отходит от своей первоначальной конфронтационной линии и жесткой риторики, демонстрируя готовность выстраивать диалог с Пекином в конструктивном ключе. Отчасти это подтверждает и сообщение о том, что Государственное управление по регулированию рынка КНР прекратило антимонопольное расследование против американской корпорации Google на фоне положительной динамики в торговых переговорах с Вашингтоном.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что его отношения с Си "остаются очень крепкими!!!". Это, однако, не мешает хозяину Белого дома продолжать призывать страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50–100%. Мол, такое давление на Пекин, который покупает энергоресурсы у России, поможет положить конец украинскому кризису, но при этом тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

К саммиту США — КНР почти все готово?

Собеседник газеты South China Morning Post рассказал, что власти Китая в начале сентября направили Трампу приглашение посетить страну с государственным визитом. Обычно это означает, что подготовка к поездке находится на "завершающей стадии". "Официальное приглашение — как выстрел стартового пистолета в забеге на 100 м, финал которого уже виден", — добавил источник издания. По его данным, поездка, вероятно, будет приурочена ко времени саммита АТЭС, который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

"Есть ряд мелких нерешенных вопросов. Но основные проблемы уже урегулированы. Ситуация начинает проясняться. Одним из результатов переговоров может стать новая сделка по закупке американских товаров", — отметил источник, добавив, что самолеты Boeing "с высокой долей вероятности" находятся в списке американских требований (США настаивают на покупке Китаем 500 штук). Собеседник газеты также сообщил, что, помимо посещения Пекина, китайская сторона предложила Трампу прокатиться по высокоскоростной железной дороге до другого китайского города, скорее всего Шанхая.

Кто и кого потерял?

Еще недавно Трамп называл Китай "мрачным и бездонным" и не без сарказма писал в Truth Social: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая… Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!" А после красочного военного парада в Пекине в начале сентября, на котором, в частности, присутствовали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, попросил председателя Си передать им привет. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп. Может, это от переживаний, что его самого там не было.

Впрочем, российский лидер расценил этот пост 47-го президента США как проявление юмора.

В экспертной среде не раз высказывались оценки, согласно которым Трамп старается поскорее завершить конфликт на Украине, чтобы полностью переключиться на азиатское направление, которое он считает для себя приоритетным. Большинство республиканцев и многие чиновники администрации Трампа до сих пор были твердо убеждены, что конкуренция между США и Китаем носит практически экзистенциальный характер, заметил старший научный сотрудник Института Брукингса Томас Райт, который в свое время занимал должность старшего директора по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности. Однако, считает эксперт, Дональд Трамп, по всей видимости, придерживается несколько иного мнения. По словам Райта, президент говорит о Китае как об экономическом сопернике, но редко как о стратегическом. Эта точка зрения наглядно отражена в его решении в августе ослабить экспортный контроль за полупроводниками, что дало Пекину преимущество в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, отмечает аналитик на страницах журнала The Atlantic.

В погоне за технологическим лидерством

Достаточно вспомнить, как в январе нынешнего года небольшая китайская компания DeepSeek потрясла американские фондовые рынки и поставила под сомнение технологическое лидерство США своим новым продуктом. Речь об очередной версии чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT от американской компании OpenAI.

На фоне этой новости технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции компании NVidia, поставщика дорогих чипов для OpenAI, рухнули на 16,86%. В целом, по данным Dow Jones Market Data, "кровавая баня" уничтожила около $1 трлн стоимости фондового рынка в виде капитализации западных гигантов. А Трамп заявил тогда, что успех DeepSeek должен послужить сигналом для американских разработчиков технологий в области искусственного интеллекта. Для США, почивавших на лаврах своего технологического лидерства, это стало холодным душем или, как еще говорят, "моментом Спутника".

У кого больше запас прочности?

Ни Вашингтон, ни Пекин не заинтересованы в торговой войне. Но если она все же случится, американцы ощутят ее последствия гораздо сильнее. Пока, как показывают опросы, население не видит никаких преимуществ от тарифной политики Трампа. Наоборот, цены в магазинах растут, ретейлеры пытаются их сдерживать, но без больших успехов.

Как считает газета The New York Times, Китай заранее подготовился к торговой войне с США, вложившись в новые рынки. Все было довольно очевидно, поэтому он разрабатывал эту стратегию годами, более 10 лет инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах. Эти средства помогли КНР наладить экономические связи и получить влияние на регионы, которые играют все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир.

NYT отмечает, что после введения Трампом пошлин экспорт КНР в США сократился примерно на 15%, но при этом общий объем китайского экспорта не снизился, так как просто был перенаправлен на другие рынки. Более того, профицит торгового баланса Китая по состоянию на август в годовом исчислении вырос с $612,6 млрд до $785,8 млрд. "Его профицит со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы стремительно растет. Китайские бренды электромобилей буквально штурмуют новые рынки в Европе и Юго-Восточной Азии, а в Африке стремительно растут продажи китайских солнечных панелей", — указывает газета.

Таким образом, Китай может поддерживать рост своей экономики, даже несмотря на американские пошлины. В общем, в экономическом армрестлинге Трампу состязаться с председателем Си будет нелегко. Соответственно, сделка, о которой все время говорит американский лидер, должна быть если и не равноценной, то, по крайней мере, удовлетворять обе стороны. "Наклонить" Пекин так же, как это было сделано в отношении Евросоюза, вряд ли получится.

Эксперты обращают внимание на то, что Трамп, который сделал увеличение торговых пошлин центральным пунктом своей экономической программы, распугал тарифной дубиной многих традиционных партнеров США и Китай умело этим пользуется. На недавнем заседании ШОС Пекин выдвинул Инициативу глобального управления, которая предполагает отстаивать суверенное равенство, соблюдать принципы верховенства международного права, следовать мультилатерализму, придерживаться принципа "человек превыше всего" и сосредоточиться на действиях. В китайской идее о глобальном управлении нет места гегемонии и давлению, в чем и заключается ее привлекательность для стран глобального Юга.

Томас Райт рассматривает инициативу Пекина как попытку позиционировать себя "в качестве мирового знаменосца многосторонности и верховенства закона", притягивающего к себе другие страны. Пока что большая часть мира по-прежнему хочет быть союзником Вашингтона, а не Пекина, утверждает американский специалист.

Но если ситуация изменится и Америка потеряет решающее преимущество перед Китаем, то администрации Трампа придется винить в этом только себя.