ЦБ отменил голосование за символ для банкноты в 500 рублей

Регулятор сообщил, что столкнулся с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей из-за недобросовестных действий, новые даты голосования будут объявлены позже. Об этом следует из сообщения регулятора.

В ЦБ объяснили, что столкнулись с множеством попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Регулятор сообщил, что это не позволит подвести объективные итоги. Новые даты голосования объявят дополнительно. "Перечень символов для голосования сохранится", - сообщил ЦБ. В Банке России указали, что после анализа всех каналов голосования будут предложены новые условия, которые не дадут произвести недобросовестные действия.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По состоянию на 8 октября, как сообщал ЦБ, в голосовании приняло участие более 1,1 млн человек. Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набирали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.