Аксаков: ограничения числа банковских карт на человека введут в декабре
Редакция сайта ТАСС
01:25
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Лимит на число банковских карт для одного человека планируют ввести в России уже в декабре. Об этом газете "Известия" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, инициатива предлагает два лимита: не более 5 карт в одном банке и не более 20 во всех на одного клиента.
В это же время, отмечает издание, должен заработать сервис, с помощью которого россияне смогут отслеживать, где и в каком банке были выпущены карты.