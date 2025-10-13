Аксаков: ограничения числа банковских карт на человека введут в декабре

Предполагается ввести два лимита: не более 5 карт в одном банке и не более 20 во всех на одного клиента, уточнил глава комитета ГД по финансовому рынку

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Лимит на число банковских карт для одного человека планируют ввести в России уже в декабре. Об этом газете "Известия" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, инициатива предлагает два лимита: не более 5 карт в одном банке и не более 20 во всех на одного клиента.

В это же время, отмечает издание, должен заработать сервис, с помощью которого россияне смогут отслеживать, где и в каком банке были выпущены карты.