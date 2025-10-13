Эксперт Копейкин: нобелевку по экономике вручат за подтверждение очевидного

Эти выводы были представлены еще 1942 году в работе Йозефа Шумпетера, заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля будет вручена Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту за развитие и подтверждение очевидных выводов, представленных еще 1942 году в работе Йозефа Шумпетера. Такое мнение ТАСС высказал главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

В понедельник было объявлено, что Мокир, Агьон и Хауит получат премию Нобеля за объяснение инновационного экономического роста.

"Нобелевская премия по экономике, по сути, будет вручена за развитие и подтверждение вроде бы давно очевидных, представленных в работе Йозефа Шумпетера в 1942 году, но фундаментальных выводов", - сказал Копейкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что сделанные коллегами выводы важны не только для понимания истории развития экономики, но и для принятия практических решений.

"Экономический рост не происходит сам по себе, и он не гарантирован. Чтобы новый более эффективный и инновационный уклад сменил старый, и росла экономика, необходимо разрушение старого. Для избежания попадания экономики в период "потерянных десятилетий", как в Японии, должны банкротиться неэффективные предприятия, сокращаться непроизводительные рабочие места, и уступать место более перспективным целые отрасли", - заявил Копейкин, добавив, что одновременно с этим должны быть созданы все условия для создания и использования инноваций, а значит и возникновения новой, более производительной экономики.