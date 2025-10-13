Вучич заявил о взаимопонимании с Россией по вопросам NIS и энергетики

Президент Сербии назвал разговор с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным открытым, конструктивным и искренним

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что переговоры по вопросам энергетики и деятельности компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным прошли открыто и конструктивно.

"Мы только что завершили важные переговоры с российской делегацией по вопросам NIS и энергетики в Сербии, и я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. И с одной, и с другой стороны мы были именно такими", - отметил Вучич в видеообращении в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что ситуация в энергетическом секторе остается непростой, однако гражданам страны не стоит волноваться. "Время сейчас нелегкое, и бремя перед нами немалое, но то, что могу сказать гражданам Сербии, - нехватки нефти, нефтепродуктов или какой-либо крупной энергетической кризисной ситуации в Сербии не будет", - подчеркнул президент.

По его словам, Белград и Москва нашли взаимопонимание относительно дальнейших шагов в энергетической сфере. "Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, каковы их интересы, и сделаем все, что соответствует наилучшим тактическим и стратегическим интересам Сербии", - заявил Вучич.

Он также заверил граждан, что власти страны продолжают действовать в их интересах. "Граждане, будьте спокойны. Государство здесь, чтобы бороться за вас, от вашего имени, в ваших интересах и ради будущего Сербии. Мы будем и дальше успешно это делать", - заключил глава государства.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что 13 октября Вучич проведет встречу с Дюковым и Сорокиным. Основной темой переговоров является ситуация вокруг компании NIS после введения против нее санкций США. Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко подчеркивал, что Москва останется надежным партнером Сербии, а решение американской стороны о санкциях носит исключительно политический характер.

О санкциях против NIS

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", Дюкова, а также против NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября.

Вучич сообщил 5 октября, что у компании нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).