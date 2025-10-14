Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека
05:18
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в Max опрос о лимите количества банковских карт, оформляемых на одного человека.
"Обсуждается инициатива ограничить количество банковских карт на одного человека. Это предлагается сделать в целях борьбы с мошенничеством. Как вы считаете, какой лимит карт будет оптимальным в одни руки?" - написал Володин.
Участникам опроса предложено проголосовать за один из трех вариантов: 10, 20 или 30 карт.
По данным на первые 10 минут с момента публикации, большинство участников опроса поддержали вариант с ограничением до 10 карт.