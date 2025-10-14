Bloomberg: активы России становятся последним способом ЕС помочь Киеву

При продолжении боевых действий Киеву потребуется порядка $200 млрд, пишет агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. В Европейском союзе все больше убеждаются, что единственным способом финансировать Украину является использование замороженных российских активов, поскольку остальные источники иссякают. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, российские активы являются "ключевым" источником финансов, поскольку при продолжении боевых действий Киеву потребуется порядка $200 млрд.

14 октября посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая попытка изъять суверенные активы РФ будут восприниматься как "воровство, незаконный шаг, идущий вразрез с существующими нормами международного права".