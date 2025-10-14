Посол РФ: попытка кражи активов России приведет ЕС к подсчету убытков

По словам Дениса Гончара, реакция российской стороны будет соразмерной

Посол России в Бельгии Денис Гончар © Денис Дубровин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Любая попытка воровства суверенных активов РФ приведет к тому, что все разговоры о солидарности в ЕС сменятся подсчетом убытков. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы будут восприняты как воровство, незаконный шаг, идущий вразрез с существующими нормами международного права. Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков", - заявил посол.

"Правовая база для ответных шагов уже создана. Указ Президента от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности, для обеспечения национальных интересов России с учетом потенциальных враждебных шагов западников. Отдельно подчеркну, что любые страны, причастные к этому воровскому налету, понесут ответственность. Спрятаться за спинами других не получится, - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Чем плачевнее ситуация на Украине с точки зрения проигрыша Киева на поле боя и нарастания вала экономических и финансовых проблем, чем сложнее коллективному Западу изыскивать собственные средства на поддержание на плаву режима Зеленского, тем нахрапистее становятся попытки руководства Евросоюза и наиболее русофобски настроенных стран-членов принудить сомневающихся, типа Бельгии, согласиться на отъем российских "замороженных" активов", - сказал Денис Гончар. - Под это придумываются самые разные схемы, которые призваны закамуфлировать воровство наших денег. То еэсовцы хотели перевести активы Банка России объемом порядка €200 млрд из ведения расположенного в Брюсселе международного депозитария Euroclear под управление некоего фонда ЕС, то придумали выдать Украине за российский счет, по сути, безвозвратный "репарационный" кредит".

"К сожалению, неприкрытое давление "радикалов" дает о себе знать. Еще несколько месяцев назад бельгийские власти указывали на нецелесообразность конфискации наших суверенных авуаров, подчеркивали, что это будет иметь колоссальные последствия вплоть до разрушительного кризиса доверия к западным финансовым институтам и инвестиционному имиджу королевства. Теперь же пошли разговоры, что в принципе изъятие российских денег исключать нельзя, но нужно подогнать под это какое-нибудь правовое основание и заручиться круговой порукой всех государств Евросоюза о том, что они готовы в равной степени нести сопутствующие риски. Об этом, в частности, премьер-министр Барт Де Вевер говорил на неформальной встрече еэсовских лидеров в Копенгагене 1 октября, где потребовал от коллег такого рода гарантий в письменной форме. Причем, судя по публичным комментариям, бельгийский премьер прекрасно понимает, что сути дела это не изменит. Грабеж он и есть грабеж, какими бы формами его не обрамляли", - заключил российский посол.