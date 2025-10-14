Статья

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

Редакция сайта ТАСС

© Dursun Aydemir/ Anadolu via Getty Images

Бельгия в рамках планов Евросоюза и НАТО по увеличению военных расходов готовит план масштабной милитаризации на €34 млрд, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

Он отметил, что альянс и ЕС идут по эскалационному пути, повышающему риски непреднамеренного военного столкновения с РФ.

ТАСС собрал основные заявления дипломата.

Фрегат, системы ПВО и 2 000 БПЛА

По словам Гончара, план ЕС и НАТО предполагает закупки вооружений и техники на "астрономическую сумму" - €34 млрд. "Списки внушительные, там значатся фрегат, системы ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS, Skyranger, ПЗРК Piorun, вертолеты, разведывательно-ударные БПЛА SkyGuardian MQ-9B, БМП, грузовые автомобили, а также 2 000 беспилотников. Решено увеличить до 45 единиц парк истребителей F-35, приходящих на смену F-16. А их, в свою очередь, по мере выведения из эксплуатации планируют передавать ВСУ".

Теперь в королевстве "ломают голову над тем, как выдержать временной график, чтобы соответствовать генеральной линии на ускоряющуюся милитаризацию".

"Русский след" и страшилки о беспилотниках

Бельгийская пресса переполнена статьями о пресловутой "российской угрозе" и призывами к подготовке Европы к войне.

"Главный лоббист - вице-премьер и министр обороны Тео Франкен - буквально в ежедневном режиме озвучивает все новые грандиозные замыслы по реализации придуманного им "стратегического видения" перевооружения страны", - отметил Гончар. По его словам, Франкен пугает население страшилками о том, что русские беспилотники скоро долетят до Брюсселя. "Все занялись поиском русского следа, ничего не нашли, но многозначительно намекают, что без русских не обошлось".

По словам дипломата, все это необходимо, чтобы выгоднее "продать" населению милитаризацию экономики в ущерб решению насущных социально-экономических проблем. "При этом финансовое бремя этого ускоренного перехода на военные рельсы вновь ляжет на простых граждан, неизбежно будут урезаться расходы на соцпроекты и здравоохранение, что подтверждается утечками о контурах будущего бюджета королевства".

Кража активов

Любая попытка воровства суверенных активов РФ приведет к тому, что все разговоры о солидарности в ЕС сменятся подсчетом убытков. "Реакция будет соразмерной".

Правовая база для ответных шагов уже создана. "Отдельно подчеркну, что любые страны, причастные к этому воровскому налету, понесут ответственность. Спрятаться за спинами других не получится".

"Чем плачевнее ситуация на Украине с точки зрения проигрыша Киева на поле боя и нарастания вала экономических и финансовых проблем, чем сложнее коллективному Западу изыскивать собственные средства на поддержание на плаву режима Зеленского, тем нахрапистее становятся попытки руководства Евросоюза и наиболее русофобски настроенных стран-членов принудить сомневающихся, типа Бельгии, согласиться на отъем российских "замороженных" активов".

"Под это придумываются самые разные схемы, которые призваны закамуфлировать воровство наших денег. То еэсовцы хотели перевести активы Банка России объемом порядка двухсот миллиардов евро из ведения расположенного в Брюсселе международного депозитария Euroclear под управление некоего фонда ЕС, то придумали выдать Украине за российский счет, по сути, безвозвратный "репарационный" кредит".

Еще несколько месяцев назад бельгийские власти указывали на нецелесообразность конфискации активов, теперь же они его не исключают, но нужно "подогнать под это какое-нибудь правовое основание и заручиться круговой порукой всех государств Евросоюза".

"Судя по публичным комментариям, бельгийский премьер прекрасно понимает, что сути дела это не изменит. Грабеж он и есть грабеж, какими бы формами его не обрамляли".

Риски непреднамеренного столкновения

"Вопреки здравому смыслу НАТО и ЕС продолжают идти по эскалационному пути, увеличивающему риски непреднамеренного столкновения и чреватому самыми негативными последствиями для глобальной стабильности",

"К антироссийскому запалу традиционно горластых прибалтов и Польши в последнее время все чаще присоединяются некогда трезвомыслящие еврогранды, например, Германия. Утверждения канцлера Фридриха Мерца, что ФРГ "уже находится в состоянии конфликта с Россией", перемежаются призывами министра обороны Бориса Писториуса "готовиться к войне" с нашей страной "в ближайшее пять-семь лет".

Дипломат предположил, что одним из основных адресатов этой кампании является американский лидер Дональд Трамп, которого пытаются склонить к "жесткой линии" и противостоянию с Москвой.

Пространство для дипломатии по Украине