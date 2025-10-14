"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ
09:56
Бельгия в рамках планов Евросоюза и НАТО по увеличению военных расходов готовит план масштабной милитаризации на €34 млрд, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
Он отметил, что альянс и ЕС идут по эскалационному пути, повышающему риски непреднамеренного военного столкновения с РФ.
ТАСС собрал основные заявления дипломата.
Фрегат, системы ПВО и 2 000 БПЛА
- По словам Гончара, план ЕС и НАТО предполагает закупки вооружений и техники на "астрономическую сумму" - €34 млрд. "Списки внушительные, там значатся фрегат, системы ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS, Skyranger, ПЗРК Piorun, вертолеты, разведывательно-ударные БПЛА SkyGuardian MQ-9B, БМП, грузовые автомобили, а также 2 000 беспилотников. Решено увеличить до 45 единиц парк истребителей F-35, приходящих на смену F-16. А их, в свою очередь, по мере выведения из эксплуатации планируют передавать ВСУ".
- Теперь в королевстве "ломают голову над тем, как выдержать временной график, чтобы соответствовать генеральной линии на ускоряющуюся милитаризацию".
"Русский след" и страшилки о беспилотниках
- Бельгийская пресса переполнена статьями о пресловутой "российской угрозе" и призывами к подготовке Европы к войне.
- "Главный лоббист - вице-премьер и министр обороны Тео Франкен - буквально в ежедневном режиме озвучивает все новые грандиозные замыслы по реализации придуманного им "стратегического видения" перевооружения страны", - отметил Гончар. По его словам, Франкен пугает население страшилками о том, что русские беспилотники скоро долетят до Брюсселя. "Все занялись поиском русского следа, ничего не нашли, но многозначительно намекают, что без русских не обошлось".
- По словам дипломата, все это необходимо, чтобы выгоднее "продать" населению милитаризацию экономики в ущерб решению насущных социально-экономических проблем. "При этом финансовое бремя этого ускоренного перехода на военные рельсы вновь ляжет на простых граждан, неизбежно будут урезаться расходы на соцпроекты и здравоохранение, что подтверждается утечками о контурах будущего бюджета королевства".
Кража активов
- Любая попытка воровства суверенных активов РФ приведет к тому, что все разговоры о солидарности в ЕС сменятся подсчетом убытков. "Реакция будет соразмерной".
- Правовая база для ответных шагов уже создана. "Отдельно подчеркну, что любые страны, причастные к этому воровскому налету, понесут ответственность. Спрятаться за спинами других не получится".
- "Чем плачевнее ситуация на Украине с точки зрения проигрыша Киева на поле боя и нарастания вала экономических и финансовых проблем, чем сложнее коллективному Западу изыскивать собственные средства на поддержание на плаву режима Зеленского, тем нахрапистее становятся попытки руководства Евросоюза и наиболее русофобски настроенных стран-членов принудить сомневающихся, типа Бельгии, согласиться на отъем российских "замороженных" активов".
- "Под это придумываются самые разные схемы, которые призваны закамуфлировать воровство наших денег. То еэсовцы хотели перевести активы Банка России объемом порядка двухсот миллиардов евро из ведения расположенного в Брюсселе международного депозитария Euroclear под управление некоего фонда ЕС, то придумали выдать Украине за российский счет, по сути, безвозвратный "репарационный" кредит".
- Еще несколько месяцев назад бельгийские власти указывали на нецелесообразность конфискации активов, теперь же они его не исключают, но нужно "подогнать под это какое-нибудь правовое основание и заручиться круговой порукой всех государств Евросоюза".
- "Судя по публичным комментариям, бельгийский премьер прекрасно понимает, что сути дела это не изменит. Грабеж он и есть грабеж, какими бы формами его не обрамляли".
Риски непреднамеренного столкновения
- "Вопреки здравому смыслу НАТО и ЕС продолжают идти по эскалационному пути, увеличивающему риски непреднамеренного столкновения и чреватому самыми негативными последствиями для глобальной стабильности",
- "К антироссийскому запалу традиционно горластых прибалтов и Польши в последнее время все чаще присоединяются некогда трезвомыслящие еврогранды, например, Германия. Утверждения канцлера Фридриха Мерца, что ФРГ "уже находится в состоянии конфликта с Россией", перемежаются призывами министра обороны Бориса Писториуса "готовиться к войне" с нашей страной "в ближайшее пять-семь лет".
- Дипломат предположил, что одним из основных адресатов этой кампании является американский лидер Дональд Трамп, которого пытаются склонить к "жесткой линии" и противостоянию с Москвой.
Пространство для дипломатии по Украине
- Отказ стран альянса от любого диалога делает необоснованными их претензии на место за столом переговоров по Украине. "Какие-либо серьезные обсуждения по линии НАТО не ведутся даже за закрытыми дверями. Альянс полностью перешел на язык вербальных и военных угроз. В свою очередь, бельгийские власти пошли по пути ужесточения режима взаимодействия, максимально ограничив возможности для контактов вне МИД".
- Денис Гончар назвал такую линию поведения "крайне ущербной", которая "объективно наносит наибольший вред самой Европе, загоняя ситуацию с безопасностью на континенте в тупик".
- "Страны мирового большинства так же, как и мы, резонно сетуют, что со стороны западных политиков в целом все реже высказывается готовность к дипломатии как таковой, к равноправному политическому диалогу, к поиску взаимоприемлемых выходов и развязок из международных противоречий - от военных столкновений до конфликтов экономических интересов".
- Дипломат выразил полную уверенность в том, что "в конечном итоге победит разум, и разделяемый глобальным большинством российский подход к выстраиванию международных отношений на основе принципов суверенного равенства и неделимости безопасности возобладает".