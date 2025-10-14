Посол РФ: Бельгия готовит план масштабной милитаризации на €34 млрд

Денис Гончар заявил, что власти и СМИ готовят население к противостоянию с Россией

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Бельгия в рамках планов ЕС и НАТО по увеличению военных расходов готовит план масштабной милитаризации на 34 млрд евро. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

"В рамках этого плана предполагаются закупки вооружений и техники на астрономическую сумму - €34 млрд. Списки внушительные, там значатся фрегат, системы ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS, Skyranger, ПЗРК Piorun, вертолеты, разведывательно-ударные БПЛА SkyGuardian MQ-9B, БМП, грузовые автомобили, а также две тысячи беспилотников. Решено увеличить до 45 единиц парк истребителей F-35, приходящих на смену F-16. А их, в свою очередь, по мере выведения из эксплуатации планируют передавать ВСУ", - отметил посол.

По его словам, теперь в королевстве "ломают голову над тем, как выдержать временной график, чтобы соответствовать генеральной линии НАТО и ЕС на ускоряющуюся милитаризацию".

Военная пропаганда

"Местная пресса переполнена статьями о пресловутой "российской угрозе" и призывами к подготовке Европы к войне", - подчеркнул посол, отметив, что СМИ "резво подхватили" нарративы правительства о милитаризации. "Главный лоббист - вице-премьер и министр обороны Тео Франкен - буквально в ежедневном режиме озвучивает все новые грандиозные замыслы по реализации придуманного им "стратегического видения" перевооружения страны", - продолжил он.

"Сейчас самая горячая тема во всех европейских странах - дроны. И Бельгия не стала исключением. Активно раскручивается кампания о якобы востребованности мер реагирования и укрепления национальной системы противодействия БПЛА. Тот же Тео Франкен пугает население страшилками о том, что русские беспилотники скоро долетят до Брюсселя. Сейчас все обсуждают, откуда появились дроны, недавно замеченные на бельгийско-немецкой границе (в районе местной авиабазы - прим. ТАСС). Все занялись поиском русского следа, ничего не нашли, но многозначительно намекают, что без русских не обошлось", - отметил Гончар.

Финансовая пропасть

"Очевидно, что все это служит одной цели - выгоднее "продать" населению милитаризацию экономики в ущерб решению насущных социально-экономических проблем. При этом финансовое бремя этого ускоренного перехода на военные рельсы вновь ляжет на простых граждан, неизбежно будут урезаться расходы на соцпроекты и здравоохранение, что подтверждается утечками о контурах будущего бюджета королевства", - сказал высокопоставленный дипломат.

Все это происходит несмотря на бедственное положение экономики страны.

"Собственных средств почти не осталось, фактически Бельгия существуют за счет заимствований. По образному выражению премьер-министра Барта Де Вевера, страна находится "на краю пропасти". Велика перспектива понижения в ближайшее время кредитного рейтинга столичного региона и королевства в целом. При этом Бельгия наряду с другими союзниками по НАТО и ЕС уже запросила €8,34 млрд в рамках нового европейского финансового инструмента SAFE (бывшего фонда "Перевооружить ЕС" - прим.ТАСС)", - заключил посол.