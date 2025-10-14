FT: США ищут ответ на ужесточение Китаем контроля экспорта редкоземов

По данным газеты, в Вашингтоне, в частности, намереваются потребовать от компаний, экспортирующих программное обеспечение в Китай, получать лицензию

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Noah Berger

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. США рассматривают возможность принятия мер в ответ на ужесточение КНР контроля над экспортом редкоземельных элементов (РЗЭ). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, в Вашингтоне, в частности, "намереваются потребовать от компаний, экспортирующих программное обеспечение в Китай, получать лицензию, что может оказать серьезное влияние на китайскую промышленность". Эта и другие меры могут быть приняты, если США и КНР не удастся достичь договоренностей в этой сфере.

Американский министр финансов Скотт Бессент считает, что ужесточение КНР мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий ударит по глобальным цепочкам поставок, нанесет ущерб мировой экономике. Подобные шаги, как заявил он FT, "это признак слабости экономики" и они окажут влияние на всех остальных, поскольку Китай - основной поставщик редкоземельных элементов.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

Согласно данным таможни КНР, китайско-американский товарооборот в январе - сентябре уменьшился на 15,6% в годовом исчислении, до $425,81 млрд.