"Русгидро" ждет переноса сроков ввода энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Это связано со сдвигом поставок оборудования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. "Русгидро" обратилась к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики с просьбой о переносе сроков запуска четвертого и пятого энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС в Якутии в связи со сдвигом поставок оборудования "Силовыми машинами". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы обратились за переносом срока по Нерюнгринской ГРЭС на конец 2027 года со стартом поставки мощности с 1 апреля 2028 года из-за задержек поставки основного оборудования для блоков", - пояснили в "Русгидро".

ТАСС также направил запрос в Министерство энергетики.

Как написала газета "Коммерсантъ", правкомиссия может одобрить "Русгидро" перенос сроков ввода в эксплуатацию энергоблоков станции с января 2026 на 31 декабря 2027 года. В качестве даты начала поставки мощности планируется установить апрель 2028 года.

В сентябре член правления "Русгидро" Роман Бердников сообщил ТАСС, что компания ожидает, что правкомиссия одобрит перенос запуска энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. По его словам, "Русгидро" необходим срок до 17 месяцев, чтобы запустить энергоблоки в работу после поставки турбин.

Ранее в "Русгидро" сообщили ТАСС, что компания предлагает сдвинуть запуск четвертого и пятого энергоблоков станции на 2028 и 2029 годы. В "Русгидро" констатировали, что компания не имеет возможности построить блоки без турбин. При этом поставку первой из них ожидают не ранее июля 2026 года.

В феврале 2021 года правительство России дополнило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятиями, направленными на развитие энергоснабжения Восточного полигона железных дорог. Речь шла в том числе о сооружении двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС, мощность каждого из которых должна составить 225 МВт.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).