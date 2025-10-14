Мантуров поручил проработать отсрочку ввода новых правил расчета утильсбора

Организация "Деловая Россия" ранее обратилась с соответствующей просьбой, чтобы покупатели могли завершить таможенные процедуры

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу РФ представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Об этом сообщили журналистам в секретариате Мантурова.

"Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения общероссийской общественной организации "Деловая Россия", - говорится в сообщении.

Ранее организация "Деловая Россия" попросила рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утилизационного сбора на автомобили на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями.

Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняются льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования. Предлагаемая дата вступления в силу новых правил - 1 ноября 2025 года.

Как отметили в секретариате Мантурова, многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта. Ажиотажный спрос повлиял на загрузку погранпропусков - сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобилей мог увеличиться на несколько недель.

"Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам", - заявили в секретариате.