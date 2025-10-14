Мишустин: МРОТ составит более 27 тыс. рублей в 2026 году

Председатель правительства отметил, что Россия повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами, опережающими инфляцию, и в 2026 году его величина превысит 27 тыс. рублей. Об этом заявил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22,4 тыс. рублей", - поделился премьер.

"В следующем году тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля, - анонсировал Мишустин. - Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников".